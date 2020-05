Annaba : Aménagement et équipement des hôpitaux

Face à l’augmentation du nombre de cas confirmés au coronavirus (Covid-19) sur le territoire de la wilaya d’Annaba, de nouvelles mesures ont été déployées dans la perspective de mieux prendre en charge les patients infectés, nous a indiqué le directeur de wilaya de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Dr Mohamed Nacer Dameche. Depuis l’apparition de l’épidémie, la capacité d’accueil des patients atteints de Covid-19 est passée de 30 à 171 lits d’hospitalisation et 47 autres en réanimation à l’échelle de la wilaya, a annoncé le même responsable. Ainsi donc, une opération d’aménagement et d’équipement a ciblé plusieurs services implantés à travers les différents établissements de santé que compte la wilaya afin d’assurer la continuité des prises en charge des malades infectés par le virus, a-t-il fait savoir. Il s’agit des services d’infection, de pneumologie, de médecine interne, de maladies gastriques et de pédiatrie à l'hôpital d’El-Hadjar, à l'ESH El-Bouni, à l'EPH d’Aïn Berda et à l'EPH Chetaïbi. À ce jour, 49 lits sont occupés par des patients atteints par le virus sur les 171 lits disponibles, selon le DSP d’Annaba. Les professionnels de la santé à Annaba s’attendent à un flux massif des malades atteints du Covid-19 dans les prochains jours, suite au non-respect par les citoyens des mesures préventives essentielles contre la propagation du virus. Dans ce contexte épidémique, 104 cas confirmés, 5 décès et 31 guérisons ont été enregistrés. La direction de la santé fait état de 427 cas suspects et 279 tests effectués. Sur les 10 foyers contaminés, 7 ont été totalement maîtrisés par les brigades épidémiologiques.

B. G.