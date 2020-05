Amar Tebaibia, chef de service de médecine interne à l’hôpital Birtraria d’Alger : «La reprise des activités des hôpitaux saluée»

La décision du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière de reprendre le fonctionnement de certains services médicaux, gelés en raison de la propagation du Covid-19, a été grandement saluée par le personnel soignant. Et pour cause, de nombreux cas nécessitant des opérations chirurgicales commençaient sérieusement à en pâtir de l’arrêt des activités dans les CHU et autres structures hospitalières importantes.

Pour le président de la Société algérienne de médecine interne, il ne fallait pas geler le fonctionnement des services médicaux au niveau des hôpitaux. «J’étais même contre l’arrêt total des activités au niveau des hôpitaux. Ce n’est pas normal. On ne va pas traiter une pathologie infectieuse qu’on pourrait contrôler avec les moyens dont on dispose sur une durée plus ou moins longue, soit de quelques mois. On a arrêté beaucoup de traitements et d’interventions chirurgicales», a précisé à El Moudjahid le professeur Amar Tebaibia, chef de service de médecine interne à l’hôpital Birtraria d’Alger, tout en saluant cette décision du ministre de la Santé. Il se dit soulagé du fait qu’on ne peut pas laisser, selon lui, un malade qui a un cancer et qui doit subir une intervention chirurgicale attendre jusqu’à trois mois. «Il risque tout simplement de faire des métastases», a-t-il averti.

Il considère que la décision du gel de certaines activités, prise au début de l’épidémie, était motivée par la panique. «On avait peur de voir cette épidémie du Covid-19 se propager à une grande vitesse. Au début, on ne savait pas comment la gérer. On avait peur que le même scénario vécu par d’autres pays se produise chez-nous», a-t-il noté, ajoutant que «désormais, le personnel soignant sait comment la maladie évolue».

Ce représentant de l'Algérie à la Société européenne de médecine interne estime qu’on aurait dû organiser les choses pour ne pas pénaliser ces malades, soit dès le début de la propagation du Covid-19 en Algérie. «En clair, désigner des endroits spécifiques pour le Coronavirus et d’autres endroits pour la prise en charge des autres pathologies», a-t-il expliqué. Et de s’interroger : «Où en est-on aujourd’hui avec les malades chroniques, les diabétiques, les insuffisants cardiaques, les hypertendus mal équilibrés ? Ces malades sont assurément chez eux et ils ont peur de venir aux hôpitaux par crainte d’être contaminés par le virus. Ils sont en train de souffrir», a regretté le Pr Tebaibia, qui avoue avoir peur de voir surgir, juste après le déconfinement, de sérieuses complications chez les malades chroniques. Le président de la Société algérienne de médecine interne fera savoir qu’au niveau de son service qui prend en charge les patients atteints du Covid-19, le personnel s’est organisé pour s’occuper des autres malades chroniques. «Il y a une quinzaine de jours, j’ai pris la décision avec mon staff de reprendre l’activité. On ne pouvait pas continuer comme cela, il y avait des exploitations et des gestes médicaux qui étaient à l’arrêt. Le risque de se retrouver dans une situation difficile à gérer était grand», a poursuivi le chef de service, qui révèle avoir demandé à la directrice de l’hôpital de reprendre l’activité. «Je voyais d’abord que l’épidémie est sous contrôle, et, ensuite, il ne fallait pas pénaliser les autres malades», a-t-il signalé.



Une soixantaine de cas du Covid-19 traités à l’hôpital de Birtraria



Le Pr Tebaibia indique que beaucoup de malades ont vu leur état de santé se dégrader durant cette période d’arrêt. «Il y en a qui n’ont pas vu leur médecin depuis plus de deux mois, et puis nous n’avons pas les moyens pour effectuer les consultations à distance», a-t-il reconnu, précisant que le malade veut être examiné. Il assure que désormais, on peut gérer la pandémie, trois mois après son apparition, et soutient qu’on s’adapte même sur le plan social. «Le confinement et les mesures de restriction édictées pour contenir la propagation du virus ont réussi à casser le pic de la maladie, et nous n’avons pas eu beaucoup de décès. Pour contrôler une épidémie, il y a toujours des pertes.

Le plus important maintenant est que les gens continuent dans cette dynamique pour endiguer la propagation du virus», a plaidé le président de la Société algérienne de médecine interne, qui appelle au respect des mesures de prévention et de protection.

Le Pr Tebaibia a salué le personnel soignant, notamment les résidents, et a précisé que son service a pu traiter plus d’une soixantaine de malades atteints du coronavirus. «Actuellement, ce sont 16 malades qui suivent un traitement au niveau du service et leur état de santé est stable», a-t-il révélé, en affirmant que la multiplication des centres de dépistage et de diagnostic a contribué à maîtriser l’épidémie. Et d’enchaîner : «Je suis convaincu qu’avec le respect des mesures barrières et de distanciation sociale, notamment, nous allons assister à la fin de la pandémie vers la fin mai ou au début juin. La situation sanitaire sera très bien contrôlée, à condition de respecter les mesures de prévention et de protection contre le coronavirus.»

Kamélia Hadjib