Tizi Ouzou : Saisie de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et le commerce illicite de produits psychotropes, les forces de police de la Sûreté urbaine de Tadmaït ont arrêté au courant de la semaine écoulée deux individus, âgés de 28 et 37 ans, originaires de la wilaya de Boumerdès, impliqués dans un trafic illicite de psychotropes. Selon un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya rendu public hier, cette opération a permis de saisir une importante quantité de psychotropes estimée à 640 comprimés de marque Rivotril, un couteau à longue lame, une somme d’argent et des téléphones portables. Présentés au parquet de Tizi-Ouzou, mercredi dernier, pour les chefs d’accusation de détention de psychotropes à des fins de commercialisation, les deux trafiquants ont été jugés en comparution directe et condamnés à 10 et 15 années de prison ferme et une amende d’un million de dinars, a fait savoir la même source.

B. A.