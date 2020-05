Annaba : Plus de 5.000 colis alimentaires distribués

Une caravane de solidarité acheminant des aides alimentaires a été lancée jeudi dernier, à Annaba, par le wali, Djamel Eddine Brimi au profit des familles nécessiteuses dans les zones d’ombre. Organisée par la direction de la solidarité et de l’action sociale en collaboration avec le Croissant-Rouge algérien et les Scouts musulmans, la caravane a ciblé les localités implantées à travers les 12 communes que compte la wilaya.

Soixante camions chargés de 5.000 colis alimentaires de première nécessité offerts par des bienfaiteurs, ont été acheminés à partir du dépôt de l’avant-port au profit des familles démunies et des personnes ayant perdu leur travail à cause de la pandémie du Covid-19 et se trouvent actuellement sans soutien financier. Intervenant à l’occasion, le wali Djamel Eddine Brimi, a affirmé qu’un montant de 51 milliards de centimes a été alloué pour la solidarité depuis le début du mois sacré, indiquant que d’autres actions similaires sont prévues. Par ailleurs, 35.000 familles démunies ont été recensées à l’échelle de la wilaya et 27.000 colis alimentaires ont été déjà distribués depuis le début de l’opération.

B. G.