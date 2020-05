Bordj Bou-Arréridj : 70 commerçants et 7 transporteurs verbalisés

Beaucoup de commerçants de la wilaya de Bordj Bou Arreridj n’ont pas respecté les dispositions arrêtées pour limiter la propagation du Coronavirus et ont ouvert les locaux alors qu’ils sont concernés par les mesures de limitation des activités.

Même si leur nombre est limité, les risques qu’ils provoquent pour leur santé et celle de leurs clients sont importants ce qui a poussé les services de police à constituer des dossiers transmis à la justice qui peut prononcer le retrait du registre de commerce en plus de la fermeture des locaux et d’une amende. Les services de police qui ont recensé 70 commerçants dans cette situation depuis le début du confinement et évoquent également la verbalisation de 7 transporteurs.

Même les professionnels de la distribution qui sont autorisés à exercer n’accordent pas d’importance aux gestes barrière pourtant nécessaires, comme le déclare le secrétaire de l’union de wilaya de l’UGCA, Miloud Bahri qui lance un appel pour organiser des couloirs pour filtrer l’affluence des citoyens et utiliser le gel hydro-alcoolique.

Les services de police qui ont assisté les distributeurs dans le maintien de l’ordre public à travers 51 opérations au marché de gros de fruits et légumes, 382 autres pour la distribution de semoule et 397 sorties visant le commerce des produits de première nécessité.

Ils ont participé, selon un bilan de la Sûreté de wilaya de Bordj Bou Arreridj, à une caravane de sensibilisation avec les services du commerce et l’association de défense des consommateurs qui a touché des centaines de locaux. 5.000 dépliants expliquant les mesures de confinement et des bavettes de protection ont été distribuées aux commerçants et citoyens.

Le secrétaire de wilaya de l’UGCA nous apprend que plus de 400 couffins ont été octroyés aux familles démunies par les commerçants du marché de gros qui fournissent également gratuitement les hôpitaux en matière de fruits et légumes. De même, pour le restaurant Chelbabi qui est situé au chef-lieu de wilaya qui prépare quant à lui les repas nécessaires pour le personnel de la santé, notamment le centre Covid-19, gratuitement.

F. D.