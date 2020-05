Mascara : Saisie de produits alimentaires

Dans le cadre de leurs efforts visant à la lutte contre le commerce anarchique, et en vue de préserver la santé du consommateur, les éléments de la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement de Mascara ont réussi à saisir une importante quantité d’abats de volailles impropres à la consommation.

Lors de patrouilles à Trig l’oued au centre-ville, l’attention des policiers a été attirée par un véhicule suspect, lequel a été appréhendé en vue d’être contrôlé. Il était chargé d’un total d’1 quintal et 12 kg d’abats de volailles sans respect des conditions d’hygiène en plus du défaut de registre de commerce et le transport de cette matière à bord d’un véhicule inadapté, ce qui constitue un risque pour la santé du consommateur. En coordination avec les services compétents, les procédures légales ont été prises pour la destruction de la quantité saisie. Le contrevenant venant d’une wilaya limitrophe a été conduit au siège de la Sûreté de wilaya où les procédures légales ont été prises à son encontre et transmises à la justice.



173 véhicules mis en fourrière



La Sûreté de wilaya de Mascara a arrêté en avril dernier 1.982 individus en exécution des mesures préventives prise pour la réduction de la propagation du coronavirus et en application du plan de confinement.

Des procès-verbaux de contravention ont été dressés à leur encontre et transmis à la justice. 173 véhicules et 97 motocyclettes ont aussi été placés en fourrière. Les services de Sûreté poursuivent le contrôle des activités commerciales afin de veiller au respect des mesures de préventive.

Ils réitèrent l'appel à la nécessité de se conformer aux mesures préventives afin d’éviter la contamination.

A. Ghomchi