Sétif : 713 infractions au code de la route

Dans le domaine de la sécurité routière, les services de police relevant de la Sûreté de wilaya de Sétif, font ressortir que le mois d’avril, comparé à la même période de l’an dernier est marqué par une baisse sensible du nombre d’accidents de la route, des décès et des blessés.

Un bilan mensuel qui fait ressortir que 10 accidents corporels engendrant 10 blessés et 2 décès soit une baisse de 30 accidents et 33 blessés et dénotent aussi des efforts consentis par les éléments de la sécurité routière et leur présence constante sur le terrain même si la cause principale reste encore liée dans une proportion de 90% au facteur humain, indique la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Une activité d’autant plus intense qu’elle est marquée par la mise en place de 350 barrages et points de contrôle, des opérations par contrôle radar et 16.388 actions de sensibilisation destinées essentiellement aux conducteurs et usagers de la route. Les mesures dissuasives également mises en œuvre sur le terrain durant ce mois se sont traduites par la rédaction de 713 infractions au code de la route et 304 délits routiers. Pas moins de 243 cas de mise en fourrière de véhicules et 255 autres de motocyclettes ont été également opérés de même que le retrait de 300 permis de conduire pour les véhicules et 47 autres de motocyclettes au moment ou l’utilisation abusive du téléphone portable a été marquée durant ce mois par 27 infractions et 27 autres liées au défaut de port de ceinture.

Des chiffres qui passent par l’appel des services de police à la prudence et la vigilance et du respect par les conducteurs et usagers de la route au respect des règles édictées par le code de la route à l’effet de se protéger des dangers de la route.

F. Zoghbi