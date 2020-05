Oran : Démolition de constructions illicites

Une nouvelle opération de démolition des constructions illicites a ciblé, cette semaine, les extensions érigées sur les plages de Bousfer, sur la côte ouest d’Oran.

Une commission mixte composée des représentants de l’ensemble des services intervenant dans la lutte contre de ce fléau dont la direction de l’environnement et la commune de Bousfer, multiplient depuis quelques jours les contrôle. Une dizaine de dépassements ont été recensés et ayant fait objet par la suite de décisions de démolition. Avant le début du confinement, la commission sécuritaire de la wilaya d’Oran avait décidé de mettre en place un système sécuritaire de surveillance spécial dans de nombreuses zones pour freiner la prolifération des constructions illicites. Lors d’une réunion ayant regroupé les chefs de daïras et les représentants des services de sécurité, un nombre de mesures ont été prises parmi lesquelles la mise en place d’un système de surveillance permanent dans les endroits abritant l’habitat informel, ce qui permettra notamment le démantèlement des réseaux derrière le développement de ce fléau. Dans un communiqué rendu public, les autorités locales ont indiqué que «la construction illicites ne peut en aucune manière constituer une alternative ou un moyen pour bénéficier d’un logement social qui, rappellent-ils, est destiné aux franges aux ressources limitées et les occupants des habitations menaçant ruine et les postulants recensés». Ce document souligne que les constructions illicites connaissent une prolifération inquiétante au détriment des terres domaniales et des superficies forestières dans de nombreuses communes côtières ainsi que les localités El Hassi et Coca qui relèvent de la délégation de Bouâmama.

Amel S.