PATRIMOINE, Mascara, Les zaouïas : Lumière et connaissance

Par : A. Ghomchi

Les mausolées dans la plaine de Ghriss sont légion. Dans certains, la population y fête l’Achoura, en grande pompe, comme ceux de Cheikh Mohamed Cherif, Sidi Bouras, si Mohamed Boudjellal, à Mascara, Sidi Mohamed Trari et Sidi Senouci près de Tighennif, Sidi Sohbi à Bouhanifia, ou encore Sidi Daoud à Sig. Les foules de pèlerins affluent qui avec des offrandes de couscous, qui avec un mouton ou encore quelques billets, pour implorer l’intercession des saints. Les visiteurs qui se pressent dans les mausolées sont là généralement pour prier le ciel, qui pour guérir d’une maladie, qui pour se dépêtrer d’un problème et aussi pour certaines femmes, essayer de demander au saint d’intercéder auprès de Dieu en leur faveur : les vieilles pour ramener le fils «perdu» en exil, les plus jeunes généralement pour avoir un garçon. Dans tous les régions qu’il visita, Sidi Kada chercha à fréquenter les savants, à assister aux cours des maîtres réputés pour leur savoir et la notoriété de leurs œuvres. Dans les zaouïas et les mosquées, les écoles religieuses et les universités, on le vit assidu, passer des heures -et parfois des nuits entières- à recevoir des cheikhs (ou piliers de la charia et de la sunna) la lumière de la connaissance. Ses nombreux voyages avaient pour objectif de «solliciter d’Allah l’entrée dans l’Océan de son unité infinie», comme le précise un imam, un descendant de la tribu de Sidi Kada. Sidi Kada, de son vrai nom Abdelkader Belmokhtar, est parent de l’émir. C’est ici que Sidi Mahiedine, le père d’Abdelkader, tenait une zaouïa de la confrérie El-Kadiria et demeura le père spirituel de la tribu des Hachems. La localité a connu le brassage de plusieurs cultures importées par les occupants qui se sont succédés, tels que les Romains, les Fatimides et d’autres, mais la ville de Sidi Kada a vu le jour en 1876, et prendra le nom de Cacherou pour être rebaptisée en 1967 du nom de Sidi Kada. Cet endroit attire beaucoup de pèlerins qui ont coutume de s’y rendre pour assouvir leur quête de spiritualité. Il est très prisé par les touristes et les amateurs de quiétude et de ressourcement. L’endroit est merveilleux, épatant et magique. Il renferme évidemment une part de mystère qui subjugue et fascine. La place du puits Hassi El Merdoum, comme son nom l’indique, est aujourd’hui sans eau. C’était autrefois un quartier de récréation pour les caravanes qui passaient par ce hameau. Sidi Kada, de son vrai prénom Abdelkader (1535-1633) est le fils de Sidi Ahmed Belmokhtar, de la tribu Hachem, qui a émigré au Rif marocain pour enfin s'installer définitivement dans la région de Mascara.

Personnalité pieuse, ayant appris dès son jeune âge le Coran, partit à Tlemcen pour des études en théologie musulmane (fik'h et tawhid ). A son retour à Ghriss, ses conseils et «dourous» étaient très appréciés par les arabes et les turcs à cette époque. Son audience dépassa les frontières de la plaine de Ghriss. Fils d'une fratrie composée de 4 frères, il a eu 7 fils, Benmoussa, Abderrahmane, Yahia, El Awfi, H'nifi, Mokhtar (l'arrière-grand-père de l'émir Abdelkader) et Mohamed.

A. G.