Chaînes télé, de la pub jusqu’à l’overdose

Par : Kamel Bouslama

S ’il fallait, durant ce mois de ramadan, retracer par le contenu l’indigence des programmes de nos chaines de télévision -publiques et privées- nous serions encore ici demain ; ou peut-être même après demain, voire au-delà. Ce serait, en effet, comme vouloir raconter l’histoire d’un escalier mécanique dont on aurait vainement tenté de monter les marches, alors qu’il ne fonctionnait que de haut en bas. Et cela aurait forcément pris du temps, beaucoup de temps. L’immobilisme télévisuel pour ainsi dire, et pour cause !... Car, une fois de plus, on sait bien où est le drame dans lequel se débattent, depuis belle lurette -autant dire depuis plus d’un demi-siècle pour ce qui est de l’ENTV- ces mêmes chaines de télévision nationales : comment, en effet, formuler qu’il faut changer radicalement de manière de dire sur le petit écran ? Le langage et le style n’y suffiraient jamais, ils ne peuvent que répéter. Répéter comme ces pubs qu’on fait repasser sans cesse, jusqu’à l’overdose, comme pour mieux assommer le téléspectateur. On a d’ailleurs le sentiment qu’il y a bien plus de pub que de télé sur une tranche horaire d’une heure. Alors que sous d’autres cieux, les tranches réservées à la pub sont limitées : pas plus de 20 minutes par heure. Le résultat chez nous ? On ne le connait que trop : de tenaces et grossiers reliquats du système de pensée monolithique es années 1960-90… La façon désirée ou, si l’on préfère, la «philosophie» de demain sont-elles déjà là -il suffit juste de zapper- qu’on nous les présentent comme exotiques, insaisissables techniquement, inabordables financièrement, voire antinationales quand il n’y a plus d’argument valable à brandir.

L’entre-deux ? On connait certes quelques rarissimes exemples d’émissions magazines ou de variétés : au moins leurs réalisateurs sont-ils parmi les rares à «écrire», à faire travailler leur écriture audio-visuelle de façon à la rendre digeste, intelligible…

Pas de meilleur remède donc, contre cette sorte de rouille idéologique qui a envahi le petit écran, qu’une fenêtre ouverte sur les valeurs normatives universelles qui avaient alors cours durant les années 1970-80-90 : voila ce que l’ex. RTA a peut-être su réaliser en partie. Remarquons au passage que cette chaine TV, ancêtre à juste titre de l’unique télévision publique actuelle, a toujours ciblé un public national, ce qui était dans ses cordes puisqu’elle a toujours été assurée par des nationaux, et destinée exclusivement à des nationaux. ..

En termes clairs, il est grand temps qu’une analyse approfondie du message télévisuel soit effectuée dans un vocabulaire nécessairement conceptuel, sans complaisance aucune. C’est même l’une des urgences de l’heure. Point capital : existe-t-il une science des rapports sociaux d’organisation communicationnelle, auquel cas la réflexion qui nous intéresse au premier chef devrait se départir une bonne fois pour toutes du bricolage erratique, du système D, et s’inscrire enfin dans la ligne scientifique des études et recherches sur les machines à communiquer…

Ce serait là une approche qui n’est certes pas tout à fait nouvelle -mais qui a été longtemps occultée- d’un phénomène somme toute technique, sociologique et, finalement politique, dont la mise en œuvre -jusque-là entachée des grossières manipulations idéologiques que l’on sait- n’a pas fini de susciter les plus légitimes interrogations. Les appréhensions et inquiétudes les plus vives aussi. En définitive, rien n’est encore perdu, quoique les avis ici et là laissent souvent deviner, à raison, une note plus pessimiste.

K. B.