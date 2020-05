Commentaire : Quelle politique salariale ?

À compter du 1er juin 2020, le salaire national minimum garanti passera à 20.000 dinars, soit une hausse de 2.000 DA. La même date marquera la suppression de l’IRG pour les revenus de 30.000 DA et moins. Une décision qui s’inscrit dans le cadre des mesures de soutien aux catégories sociales fragiles et vulnérables et d’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens et des travailleurs les moins rémunérés. En remontant la genèse des réévaluations du SNMG, on note qu’il était à 1.000,00 DA en 1990. Le 1er janvier 1991 il passera à 1.800,00 DA, puis à 2.000,00 DA le 1er juillet de la même année. En 1992, le 1er avril, il passe à 2.500,00 DA, puis à 4.000,00 DA au début de l'année 1994. En avril 1997, il atteindra 4.800,00 DA pour évoluer à 5.400 DA début janvier 1998 et à 6.000 DA le 1er septembre de la même année. Il a encore évolué en 2001 à 8.000 DA et à 10.000 DA en 2004. Ce montant passera à 12.000 dinars en 2006, à 15.000 dinars en 2010, avant d’être revu à la hausse deux années plus tard, soit en 2012, à 18.000 DA. A travers ce cheminement, on relève que l’importance de l’impact financier induit de la réévaluation du SNMG a, de tout temps, constitué la contrainte majeure pour les pouvoirs publics, d’où la faiblesse des taux de ces réévaluations et la durée de leur évolution. L’action des pouvoirs publics est restée en fait coincée entre la contrainte budgétaire, qui pèse encore plus aujourd’hui sur les finances publiques, et la trésorerie des entreprises qui ne doit pas être mise à épreuve du fait de l’augmentation de la masse salariale. Cependant, la question que posent les experts est de savoir si ces augmentations influeraient grandement sur le pouvoir d’achat des citoyens et si le secteur privé est en mesure de se conformer à cette décision dans le contexte actuel. En fait, la question des salaires en Algérie est complexe, d’autant plus qu’elle n’obéit pas à une logique économique, encore moins à une échelle des valeurs, d’où les inégalités constatées. Des dysfonctionnements qui font que la politique salariale telle qu’en vigueur doit être revue afin de prendre en charge l’ensemble des éléments devant concourir à la structure du SNMG, estiment les spécialistes. Dans une contribution de Kouider Boutaleb, professeur d’économie, intitulée «Gouvernance et Economie sociale», on relève que «la problématique de la politique salariale est complexe et sensible notamment sous l’angle de la garantie de l’équité. C’est sans doute pourquoi le salaire, par son aspect pouvoir d’achat, a toujours préoccupé les théoriciens autant que les gouvernements». En Algérie, relève l’auteur, «la détermination des salaires et leur hiérarchisation sont aujourd’hui confrontées à de nombreux dilemmes :

- des besoins sociaux insatisfaits, exprimés à travers de nombreuses revendications, - de nouvelles exigences de résultats économiques, particulièrement dans les entreprises publiques dont la majorité éprouve des difficultés à trouver un équilibre entre la préservation des acquis sociaux des travailleurs et l’amélioration de la productivité avec la nécessaire réhabilitation du savoir et des compétences,

- des structures de répartition qui s’éloignent de la rationalité économique et qui développent de multiples frustrations qui accablent les titulaires de bas revenus ». Selon lui, « la question de l’équité dans la redistribution du Revenu National ainsi que celle du pouvoir d’achat (la relation salaires-prix) constituent sans aucun doute le volet le plus sensible de la politique salariale». L’économiste considère que «la politique salariale poursuivie n’a pu réduire le gap qui sépare les revenus des salariés de ceux des autres catégories sociales».

D. Akila