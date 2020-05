Plan d’urgence du FMI : L’Algérie solidaire des pays pauvres

«L’Algérie ne figure pas sur la liste des 103 pays qui ont sollicité l’appui d’urgence du FMI», indique l’expert international Abdelrahmi Bessaha. L’Algérie œuvre à une meilleure solidarité internationale au bénéfice des pays pauvres et émergents afin qu'ils puissent accéder, dans des conditions favorables, aux financements mobilisés notamment par le FMI en vue de faire face aux séquelles économiques et sociales provoquées par l’épidémie de coronavirus. C’est ce qu’affirme l’expert international en macroéconomie et spécialiste des pays post-conflits et fragiles, Abdelrahmi Bessaha, précisant que «103 des pays émergents et en voie de développement issus du continent africain, d’Amérique du Sud et des Caraïbes ont sollicité l’aide financière du FMI qui dispose d’une capacité de prêt de 1.000 milliards de dollars, soit quatre fois plus qu’au début de la crise financière mondiale de 1929».

L’Algérie estime pour sa part qu’elle peut faire face aux dépenses complémentaires induites par l’épidémie avec ses ressources domestiques et ses réserves de change, indique notre interlocuteur. Selon lui, les autorités ont pris des mesures pour gérer cette phase d’urgence, y compris via une compression des importations de biens et services, une dépréciation du dinar et un accompagnement en matière bancaire, monétaire et sociale.

A l’échelle planétaire, «la pandémie de Covid-19 a provoqué une crise inédite, des populations entières ont été confinées depuis la mi-mars et des pans entiers de l’économie mondiale sont à l’arrêt» a-t-il souligné. Selon lui, «environ 250 millions de personnes ont perdu leur emploi dans le monde et quelque 170 pays verront leur revenu par habitant baisser cette année».

«Dans l'hypothèse où la pandémie et les mesures d'endiguement nécessaires atteindraient un pic au cours du deuxième trimestre pour la plupart des pays du monde, puis s'atténueraient pendant le reste de l’année, il est prévu une contraction de 3 % en 2020», a-t-il fait savoir.



La feuille de route du FMI



Selon M. Bessaha, «le FMI estime que les mesures budgétaires décidées par les gouvernements pour combattre la pandémie avoisinent les 8.000 milliards de dollars». Parallèlement, indique-t-il, les banques centrales ont procédé à des injections massives (illimitées dans certains cas) de liquidités. Il précise que si les pays avancés et les pays émergents aisés (49 Etats) ont emprunté sur le marché financier international ou utilisent leurs réserves financières pour couvrir les dépenses additionnelles, les pays émergents faibles et en voie de développement se sont orientés vers le FMI pour obtenir des aides de financement. Il informe à ce titre qu’en plus de la mobilisation d’une enveloppe d’environ 100 milliards de dollars, le FMI envisage de réformer son fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes pour alléger rapidement le service de dette de 29 pays parmi les plus pauvres de la planète, dont 23 pays africains.

Il est aussi prévu, indique-t-il, de mobiliser des fonds additionnels pour un montant de 1,4 milliard de dollars pour soutenir d’autres opérations d’allégement de la dette. Notre interlocuteur informe que le FMI «a souscrit à une suspension des remboursements de la dette bilatérale officielle pour les pays les plus pauvres jusqu’à la fin de 2020 grâce à un accord extraordinaire conclu avec les pays du G-20 portant sur un allègement de 12 milliards de dollars». Un allègement supplémentaire de l’ordre de 8 milliards de dollars pourrait être concédé à la faveur de la mobilisation des créanciers du secteur privé. «Pour la période post-urgence, le FMI prévoit de financer les programmes de réforme à moyen terme des pays en difficulté de balance des paiements, en triplant sa capacité de financement concessionnel en faveur des pays membres les plus vulnérables, dans le cadre de son fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance». Par ailleurs, et au sujet de la situation macroéconomique de l’Algérie, M. Bessaha estime que le pays «fait face, depuis mars 2020, à deux chocs extérieurs, sanitaire et pétrolier, dont les effets économiques et financiers sont énormes». Face à un tel constat, « il est prévu que les déficits des finances publiques et du secteur extérieur devraient s’élargir considérablement », indique-t-il. Il plaide en faveur du renforcement des mesures additionnelles destinées à faire faire face à la crise sanitaire et en faveur de la définition d’une stratégie de relance à moyen terme. Karim Aoudia