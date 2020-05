Post-Covid-19 et gouvernance locale : Renforcer l’efficacité de la gestion des finances publiques

L’après-Covid-19 devra modifier nombre de pratiques économiques et financières.

Pour l’Algérie, la gouvernance locale est inscrite au chapitre de ces changements qui seront inexorablement apportés. Mais, s’interroge Hanane Bettouati de l’Université d’Oran 2, «faudrait-il donner les moyens aux citoyens et aux élus locaux pour pouvoir agir de manière concrète et être plus responsables de la responsabilité qu’ils ont». Pour elle, «la réglementation doit clarifier les moyens relatifs à la mise en place et à la promotion d’une bonne gouvernance. Or les textes seuls ne suffisent pas, il faut que les concernés, gouverneurs et gouvernés, aient cette volonté d’apporter le changement au profit de la localité, il s’agit d’une question d’éthique, de sensibilisation et du sentiment d’appartenance à sa collectivité».

Dans son analyse, Mme Bettouati explique que la modernisation de l'administration publique «s'est imposée progressivement et est devenue une préoccupation majeure pour de nombreux pays, dans le but de servir un service public de qualité». Consciente de l'importance du service public, dit-elle, «l'administration algérienne a entrepris des réformes pour améliorer la qualité de ce dernier et s'est engagée dans ce processus depuis 2013, avec la création du ministère chargé de la Réforme du service public».

Dans le contexte de modernisation de l’administration locale et des réformes engagées ces dernières années, les collectivités locales, porteuses de développement local, sont appelées à être efficaces. A ce sujet, l’enseignante universitaire préconise «le renforcement de l’efficacité de la gestion des finances publiques au niveau local» qui passe nécessairement par «l’amélioration des conditions de la gouvernance».

Enchaînant, elle explique que la mise en œuvre des principes de la bonne gouvernance est «nécessaire pour rendre la gestion des finances publiques locales plus efficace en considérant conjointement les dimensions spécifiques aux principes de l’action publique et les dimensions de la qualité de service perçu». Nécessaire au niveau local, la bonne gouvernance s’impose aussi au niveau national. Notons que notre économie, peu compétitive, peu diversifiée, devra opérer sa transformation structurelle par une nouvelle gouvernance économique qui tranchera les questions de stratégie économique et d’allocation des ressources et de la nature des politiques publiques. A ce sujet, Mohamed-Cherif Belmihoub, professeur d’économie et de management, précise que «c’est une perspective de long terme», expliquant que l’Algérie a besoin d’une gouvernance économique capable de trancher sur les questions de stratégies économiques entre autres, les réformes, les subventions de l’Etat, la concurrence, l’inflation, la compétitivité des entreprises, l’emploi, le rôle de l’Etat dans l’économie, le secteur privé.

Dans la même optique, il ajoute que «la loi de finances promulguée annuellement n’est pas suffisante pour encadrer une économie, car il s’agit uniquement d’un instrument parmi tant d’autres».

