Distanciation sociale, retrait par procuration, Algérie-poste : des mesures restées lettre morte

Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement annonce les mesures prises pour la lutte contre cette pandémie, les consignes à suivre pour empêcher la propagation de ce virus, notamment les facilitations accordées aux citoyens pour limiter leurs déplacements, les regroupements et le respect de la distanciation. Or ces mesures demeurent lettre morte à Algérie-Poste par exemple où des chaines interminables sont observées devant plusieurs bureaux de la capitale.

Bien qu’Algérie-Poste dispose d’agents de sécurité censés faire respecter les règles de prévention et organiser les clients venus retirer leur argent ou effectuer d’autres opérations, les choses ne se passent pas comme il se doit.

Par ailleurs, et pour ce qui est de l’annonce qui stipule que « Algérie-Poste offre aux retraités et aux personnes âgées la possibilité de retirer leurs pensions de retraite par procuration, le directeur de la communication d’Algérie-Poste, par intérim explique que le mandaté « doit retirer un formulaire auprès du bureau de poste de son quartier, intitulé procuration AP-Covid-19 et le signer. Le délai de cette procuration ne doit pas dépasser trois jours à compter de la signature de la procuration. La réalité est cependant tout autre.

Lors d’une tournée dans plusieurs bureaux de poste de la capitale, à Kouba, Belcourt, 1er-Mai, Bab Ezzouar, Dar El Beida, Ain Benian, nous avons relevé que les retraités et les personnes âgées continuent de se regrouper devant les bureaux pour le retrait de leur pension. La raison en est que le fameux formulaire de procuration n’existe pas, et n’est disponible seulement sur le site d’Algérie-Poste, contrairement à ce qui a été annoncé par le responsable cité plus haut.

Nous avons interrogé quelques employés de certains bureaux de poste qui répondent que le formulaire existe sur le site. Le citoyen doit le télécharger et l’imprimer dans un cybercafé.

«Nous n’avons pas la possibilité de le faire dans nos bureaux parce que nous ne disposons pas d’internet, ni d’imprimante. Nous travaillons avec un réseau interne», nous déclare un postier du bureau de Dar El Beida.

Tout le monde ne possédant pas une imprimante et internet chez soi et les cybers étant fermés, pourquoi dès lors une telle annonce ?

Les citoyens, notamment les plus âgés, plus exposés à la contamination, sont donc obligés de sortir de chez eux et de s’exposer au danger pour le retrait de leurs salaires ou pensions. Une vielle dame de 80 ans accompagnée de son fils rencontrée au bureau de poste de Dar El Beida affirme

qu’ «aucun changement n’a eu lieu et qu’elle se déplace toujours pour le retrait de son argent». Son fils précise que chaque fois qu’il se déplace pour demander le formulaire on lui répond qu’il faut l’imprimer.

Kafia Ait Allouache