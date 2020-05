Chahinez Meddour, PR Manager de «Yassir», à El Moudjahid : «Apporter constamment de nouvelles solutions»

La crise sanitaire mondiale engendrée par la pandémie de coronavirus a permis de faire éclore une multitude d’initiative et d’améliorer sensiblement les services à la personne. Les start-up innovent en cette période du Covid-19 et sont devenues le fer de lance de cet incroyable élan dans la lutte nationale contre la maladie. El Moudjahid a décidé de mettre les projecteurs sur l’une de ces entreprises en s’entretenant avec la PR Manager (chargée des relations publiques) de «Yassir», Chahinez Meddour.

El Moudjahid : Pouvez-vous nous donner une idée sur le concept de Yassir Food ?

Chahinez Meddour : Yassir Food est une application dédiée à la livraison des repas, devenue aujourd’hui devenue Yassir Express, une application qui regroupe une panoplie de services dont les restaurants, les super et hypermarchés, les boucheries, les pâtisseries, les parapharmacies…

Ceci permet aux utilisateurs d’effectuer leurs achats et leurs courses en quelques clics de façon simplifiée, leur évitant tout déplacement surtout en cette période où il est fortement conseillé d’éviter les endroits très sollicités.



Qu’est ce qui a motivé Yassir à se lancer sur le créneau de la livraison à domicile notamment de courses ? Est-ce une résultante de la pandémie actuelle et donc du confinement ?

Yassir Express faisait partie des projets prévus pour 2020, cependant son lancement a été avancé afin de répondre à un besoin devenu très important en cette période sensible, c’est pourquoi toutes nos équipes confondues (développeurs, opérations, partenaires…) ont dû doubler d’efforts pour le mettre à jour très rapidement dans le but d’apporter une nouvelle solution aux utilisateurs.



Pouvez-vous nous parler de l’organisation actuelle du travail dans votre entreprise ?

Etant créatrice de solutions technologiques ayant pour mission de faciliter le quotidien des concitoyens, Yassir s’est automatiquement adaptée à la situation en favorisant les outils de communication adéquats. Ainsi, depuis le 17 mars dernier, la direction générale a pris la décision de mettre plus de 95% des employés de Yassir en télétravail afin de minimiser les risques de propagations et ou de contamination.

Comment s’y prendre pour passer commande auprès de votre plate-forme ? Et comment faire si nous n’avons pas de connexion internet ?

Dès l’ouverture de l’application, une série des stores classés par thématiques : boucheries, fruits et légumes, supermarchés, pâtisseries… nous est présentée. Il suffit alors de cocher les aliments voulus et de remplir son panier, une fois la demande validée, un de nos partenaires livre la commande dans les minutes qui suivent.



Quels sont les échos et autres retours que vous recevez depuis le lancement de votre activité novatrice ?

Comme à chaque nouveau lancement, les retours sont très positifs car nous avons permis à un bon nombre de personnes de respecter leur confinement. Grâce à Yassir Express, ils n’auront pas à se déplacer pour effectuer leurs courses.



Yassir et Yassir Food participe t-il à l’effort national de lutte contre le Covid-19?

Bien évidemment ! Yassir est une entreprise citoyenne très engagée envers sa communauté, c’est donc naturel qu’elle contribue à la sensibilisation contre le Covid-19, Nous avons pris une multitude d’initiatives, dans ce sens. Je citerai l’instauration du télétravail, la sensibilisation des partenaires et des chauffeurs quant à l'obligation de respecter les consignes dictées par les autorités de la santé publique, le lancement de la plate-forme de téléconsultation gratuite regroupant un bon nombre de médecins spécialistes et de psychologues disponibles 24h/24, 7j/7 dans le but de désengorger les hôpitaux, la mise à la disposition des professionnels de la santé le transport gratuit, la livraison gratuite des courses ménagères aux professionnels de la santé et aux personnes âgées, le Lancement de Yassir Express et enfin, le partage des consignes préventives en continu sur nos réseaux sociaux.

Entretien réalisé par : S. K.