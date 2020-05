Livraison à domicile : Les start-up au plus près des citoyens

La guerre sans merci contre le Covid-19 a permis l’éclosion d’une multitude d’initiatives qui ont sensiblement amélioré les services et des start-up ont décidé d’assurer la livraison de courses à domicile pour protéger la santé des citoyens et assurer un respect optimal du confinement en limitant les déplacements.

Tem-Tem, Jumia Food, Yassir Express et bien d’autres étaient initialement axés sur la livraison de repas à domicile mais ont ajouté à leur gamme de service la livraison des commissions. Pour Abderrahmane, ces applications sont révolutionnaires et permettent de gagner en confort. « Lorsque je pars à l’étranger, je ne me privais pas d’utiliser ce type de service. A présent, je suis content de pouvoir bénéficier de ce concept dans mon pays», a-t-il déclaré, affirmant qu’en cette période de pandémie, il ne sort que rarement et qu’il se fait livrer ses courses car plusieurs membres de sa famille sont des malades chroniques.

«Je ne veux prendre aucun risque d’autant plus que sur la plupart des plate-formes spécialisées, les prix des produits sont identiques à ceux que l’on trouve dans les commerces de proximité et les frais de livraisons ne sont pas élevés, je dirai même qu’ils sont dérisoires», a-t-il soutenu.

Pour sa part, Farida a confié que c’est par le biais d’une amie qu’elle s’est familiarisée avec ce concept de livraisons de courses à domicile et assuré qu’elle ne peut, désormais, plus s’en passer. «Le confinement tend à vous rendre déprimé et du coup, je n’ai même plus le goût de sortir», nous a-t-elle confessé, se félicitant qu’en quelques clics, on peut se faire livrer tout ce que l’on désire, sans aucun effort et tout en gagnant un précieux temps. «Les livreurs sont à l’écoute et respectent scrupuleusement l’ensemble des règles barrières. Restez chez soi, c’est se protéger et protéger les autres», a-t-elle rappelé.

De son côté, Saïd apprécie le fait de pouvoir recevoir directement ses courses à la maison. «Ce qui est génial avec ce nouveau concept, c’est que je ne suis plus obligé d’aller chez l’épicier», s’est-il réjoui.

Pour la chargée des relations publiques chez Yassir, Chahinez Meddour, le concept Yassir Express faisait partie des projets prévus pour cette année. Cependant, son lancement a été accéléré afin de répondre à un besoin devenu très important en cette période de pandémie.

«C’est pourquoi tous les développeurs et partenaires ont dû redoubler d’efforts pour le mettre à jour très rapidement dans le but d’apporter une nouvelle solution aux utilisateurs et leur permettre d’effectuer leurs achats en quelques clics leur évitant tout déplacement», a-t-elle expliqué à El Moudjahid.

L’application met en relief une série des stores classés par thématiques : boucheries, fruits et légumes, supermarchés, pâtisserie... «Il suffit de cocher les aliments voulus et de remplir son panier, une fois la demande validée, un de nos partenaires livre la commande dans les minutes qui suivent », a-t-elle souligné.

L'entreprise contribue constamment à la sensibilisation des partenaires et des chauffeurs quant à l'importance de respecter les consignes et a révélé que la start-up participe à la livraison gratuite des courses au profit des professionnels de la santé et aux personnes âgées.

Quant au directeur général de Jumia Food Algérie, il a révélé que son entreprise est en activité à Alger, Oran, Blida, Boumerdes et Tizi-Ouzou et compte prochainement être opérationnel à Annaba, Constantine et Sétif.

Lamine Bouchaour a affirmé que la plate-forme s’est lancée dans la livraison des courses depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19.

«Nous concevons cela comme une action citoyenne et une contribution à l'effort national de lutte pour stopper la progression de la pandémie», a-t-il fait savoir, ajoutant que les livreurs sont constamment équipés de masques et de gel hydro-alcoolique.

Sur un autre registre et pour rassurer les personnes n’ayant pas d’accès à internet, Lamine Bouchaour a fait savoir que la plate-forme est joignable, 24h/24h, par téléphone permettant ainsi à certains clients d’appeler pour passer directement commande. «Nous avons prévu cela car nous savons qu'il y a une tranche d'âge qui n'est pas familière de l'utilisation de la toile et des smartphones », a-t-il précisé.

Sami Kaïdi