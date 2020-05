USA : L’épidémie de coronavirus à New York a pour origine l’Europe

Alors que les regards étaient braqués au début de l’année sur la Chine, épicentre de la pandémie du Covid-19, le virus s’était déjà installé en Europe, d’où des millions de touristes l’ont ramené durant les mois de février et mars à New York, selon son gouverneur Andrew Cuomo. «Nous n’avions aucune idée que le virus nous arrivait par les vols en provenance de l’Europe», a déclaré le gouverneur de l’Etat de New York, lors de son point de presse quotidien, précisant qu’entre février et mars quelque deux millions de passagers sont arrivés dans la Grosse Pomme à partir du Vieux Continent.

«Personne ne savait, personne ne nous a averti et personne n’a stoppé cela», s’est révolté M. Cuomo, qui expliquait pourquoi la ville et l’Etat de New York sont devenus l’épicentre de la pandémie aux Etats-Unis, avec plus de 320.000 cas confirmés et un bilan de près de 20.000 morts.