Grèce : L’Acropole d’Athènes rouvrira le 18 mai

L'Acropole d'Athènes, monument phare de l'Antiquité en Grèce, ainsi que tous les sites archéologiques du pays rouvriront le 18 mai avant la réouverture des musées le 15 juin, a annoncé jeudi le gouvernement.

Attirant chaque année des millions de visiteurs, l'Acropole d'Athènes (Ve siècle avant notre ère), les sites archéologiques et les musées sont fermés depuis la mi-mars dans le cadre des mesures de restriction imposées par le gouvernement pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus Covid-19.

«L'Acropole d'Athènes va rouvrir le 18 mai, comme tous les sites archéologiques du pays», a indiqué Lina Mendoni, ministre de la Culture lors d'une conférence de presse.

Elle a souligné que des mesures de distanciation sociale seraient obligatoirement imposées et qu'un nombre limité de visiteurs serait autorisé à entrer en même temps dans les sites et les musées.