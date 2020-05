Traçage du Covid : Aucune application dans le monde n’est complètement sécurisée

Toutes les applications de suivi du Covid-19 lancées dans le monde présentent des failles de sécurité «plus ou moins critiques», estime l'expert en sécurité mobile Pradeo qui a classé 30 applications déjà en service dans une étude publiée jeudi.

Plus de la moitié de ces applications gouvernementales ou soutenues par des organismes publics portent atteinte à la vie privée et 3 figurent en tête de palmarès avec le pire score possible (3/3) à la fois sur la sécurité et sur la confidentialité : celles de la Turquie (koronaonlem.saglik.gov.tr), du Royaume-Uni (covid.joinzoe.com) et des Etats-Unis (howwefeel.org).

Ces applications proposées sont «clairement problématiques», selon l'équipe de recherche. Les applications les plus sécurisées et garantissant le mieux la confidentialité de l'usager sont pour l'instant celles développées en Allemagne —disponible uniquement sur montre connectée pour collecter les données de santé comme le pouls ou le sommeil—, au Brésil.