Lutte contre le covid-19 : L’Algérie reçoit un nouveau don médical de la Chine

L'Algérie a reçu, jeudi soir, un nouveau don de la Chine constitué de masques médicaux, de kits de dépistage et de combinaisons de protection, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).

«Je me réjouis aujourd'hui de la réception de ce don acheminé à bord de deux avions des forces aériennes algériennes», a indiqué le ministre délégué, chargé de l'Industrie pharmaceutique, Dr. Lotfi Benbahmed, dans une déclaration à la presse, lors de l'opération de réception du don à l'aéroport international d'Alger Houari-Boumediène, en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, M. Li Lianhe. Le don est constitué de plus de «5 millions de bavettes, 560.000 masques de type FFP2, 100.000 kits de dépistage, 15.000 lunettes de protection et d'autres équipements et combinaisons de protection», a-t-il précisé. À cette occasion, M. Benbahmed a adressé ses remerciements au nom du gouvernement et peuple algériens à la Chine, pour ces aides, ajoutant : «Ensemble, nous allons vaincre le Covid-19.»

Pour sa part, l'ambassadeur chinois s'est dit fier de l'octroi de ce nouveau don qui s'inscrit dans le cadre des aides chinoises destinées à l'Algérie pour la lutte contre la pandémie, mettant en avant «les relations d'amitié et de fraternité privilégiées entre les deux pays». «La Chine n'oubliera jamais l'aide que lui a apportée l'Algérie» dès l'apparition du Coronavirus, a-t-il assuré, réaffirmant «la disposition de la Chine à aider l'Algérie jusqu'à l'élimination de cette épidémie».

Le diplomate chinois a insisté, par la même, sur «le renforcement de la coopération bilatérale dans ce domaine».