Etablissement central du matériel de la GN de Sidi Moussa : Baptisation du nom du Chahid Ramdane Bey Abdelkader

Le Commandant de la Gendarmerie nationale (GN), le général Arar Abderrahmane a présidé, jeudi dernier, la cérémonie d'appellation de l'Etablissement central du matériel de la GN de Sidi Moussa, baptisé du nom du chahid Ramdane Bey Abdelkader, à l’occasion du 75e anniversaire des Massacres du 8 Mai 1945, indique un communiqué de la GN.

«A l’occasion de la commémoration du 75e anniversaire des Massacres du 8 Mai 1945, et en application de la décision du haut Commandement de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général Arar Abderrahmane, commandant de la Gendarmerie nationale, a présidé jeudi 7 mai 2020 la cérémonie d'appellation de l’Etablissement central du matériel de la GN de Sidi Moussa, baptisé du nom du chahid Ramdane Bey Abdelkader, en présence d’officiers et de cadres du Commandement de la Gendarmerie nationale, des autorités administratives, militaires et sécuritaires locales«.

Après la pose de la plaque d'appelation portant le nom du chahid Ramdhane Bey Abdelkader, un hommage a été rendu au chahid et des présents symboliques remis à sa famille. Le commandant de la Gendarmerie nationale a saisi cette occasion pour rappeler aux membres de la Gendarmerie nationale et aux cadres de l'Etablissement central du matériel en particulier, «le cher tribut payé par nos aïeux et l'ampleur des souffrances et tragédies subies pour que vive l’Algérie libre et indépendante», les appelant à «prendre exemple sur les héros et sommités de l’Algérie, afin de de hisser haut le drapeau de notre cher patrie et se vouer à son service et au service du peuple», indique le communiqué.