M. Tayeb Zitouni : «S’inspirer de l’héritage pour resserrer les rangs»

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, a déclaré, jeudi, que «l'héritage de nos martyrs exige du peuple algérien d'être à la hauteur de leur message, de s'unir et de resserrer les rangs pour poser les fondements de l’avenir de notre pays». Il a affirmé que «le peuple demeure toujours redevable au message sacré légué par nos martyrs qui ont payé un lourd tribut sur l'autel de la liberté et ont versé leur sang pour jouir de la liberté».

Pour M.Tayeb Zitouni qui s’exprimait lors d’une rencontre organisée au Musée du Moudjahid (Alger), à l'occasion de la célébration de 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, «c'est ce message qui nous impose de serrer nos rangs afin d'affronter les défis, pour la construction de l'avenir radieux de notre pays». Et d’ajouter : «L’attachement aux idéaux de ceux qui ont tracé, par le passé la voie de l'Algérie libre par la lutte et le sacrifice est un acquis pour relever les défis du présent.»

Le ministre a assuré à cette occasion que le peuple algérien restera «redevable» à ces héros et à tous les martyrs qui ont entamé la longue marche de la libération, des révoltes populaires jusqu’à la Révolution du Novembre, en passant par l'émergence du mouvement national. Il a précisé que «la valorisation de notre héritage historique, sa préservation et sa transmission aux générations futures permettra d’immuniser la nation et de souder les liens peuple-patrie». «Nous sommes aujourd'hui sur la bonne voie pour mener à bien l’édification de la nouvelle Algérie en s’inspirant de la gloire et de la splendeur de notre histoire», a-t-il souligné. Le ministre des Moudjahidine a indiqué que les massacres du 8 Mai 1945 ont forgé chez les Algériens la conscience et la conviction que seule la lutte armée pouvait les libérer de joug de colonialisme barbare et rappelé dans le même contexte que le peuple a payé cher son indépendance. «Aucun autre peuple n’a subi de tels crimes qui continueront de déshonorer leurs auteurs», a-t-il soutenu.

De son côté, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a assuré que l'Algérie «restera la Mecque des révolutionnaire et sera toujours au côté des peuples luttant pour leurs causes justes». «Les Algériens continuent de transmettre des messages de reconnaissance et de fidélité à l'abnégation des martyrs et à ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de l’Algérie», a expliqué M. Youcef Belmehdi.

Evoquant la disparition de l'un des membres fondateur du groupe des 22, le moudjahid Abdelkader Lamoudi, le ministre a affirmé que les Algériens s'inspirent des legs des révolutionnaires et continueront de réaffirmer leur attachement à leur histoire. «Un message clair à l'adresse de tous ceux qui croient que l’Algérie cessera d’exister avec la disparition des membres la famille révolutionnaire», a-t-il noté, relevant que «tant que le peuple s’imprègne de l’esprit des révolutionnaires et des martyrs, il n’y a rien à craindre pour l'avenir de l’Algérie». A ses yeux, les forces de mal ont voulu, à maintes reprises, «mettre à genoux notre pays mais l’Algérie restera la référence des autres nations en matière de solidarité et de vivre ensemble en paix».

Face à la crise sanitaire que traverse le pays, M. Belmehdi a tenu à saluer l’élan de solidarité du peuple dans cette conjoncture due à la propagation du coronavirus et révélé à cette occasion qu'une convention sera signé prochainement entre les deux départements en vue de promouvoir le discours nationaliste au sein des institutions religieuses et des mosquées.

Tahar Kaidi