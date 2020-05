André Achiary : L’exécutant des viles besognes

Dans son ouvrage fort bien documenté Guelma 1945, paru aux Editions El Kalima, en 2013, le journaliste et chercheur en histoire, Amar Belkhodja s’est lancé sur les traces d’un criminel qui s’était tristement illustré lors des massacres commis en mai et juin à Guelma. Il s’agit d’André Achiary. Le boucher de Guelma est né à Tarbes le 10 juillet 1909. Cet individu peu recommandable servit le régime de Vichy. Personnage obscur, ambitieux et opportuniste, il est nommé le 21 mars 1945, sous-préfet de Guelma. Procédant par recoupement et citant des auteurs d’ouvrages, Amar Belkhodja dévoile le parcours sanglant de celui qui s’est empressé d’organiser une milice qui va se lancer dans des chasses au faciès. S’il fallait personnifier une haine viscérale, André Achiary pourrait se prévaloir de ses perfides prédécesseurs, à l’image des Montagnac, Saint Arnaud, Lamoricière et autres admirateurs du sabre et du goupillon. Jamais repu d’exactions sanglantes, raciste, xénophobe, il conduisit des équipées punitives exécutées avec une féroce détermination. Sous-préfet, nommé par Yves Chataigneau, pris en main par un colonat vindicatif, hanté par l’insurrection, il multiplia les crimes. L’histoire aura consigné en lettres de sang, les «prouesses» sordides de ce commis de l’Etat. Ses liens avec les partisans de l’Algérie française ne font pas l’ombre d’un doute. Les ultras de l’Algérie de Papa, les sbires de la colonisation reconnaissent en lui, un émule de haute volée. Il termina sa pitoyable vie dans une ville espagnole, la conscience lestée d’un lourd fardeau fait d’assassinats, d’actes abjects, rejoignant ainsi, ceux qui considéraient notre terre comme un théâtre privilégié de leurs folles aventures.

M. Bouraib