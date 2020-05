Kherrata : un génocide imprescriptible

Les massacres du 8 mai 1945 constituent un génocide impardonnable subi par le peuple algérien qui avait refusé toutes formes d’exploitation et qui aspirait à la liberté et l’indépendance de sa patrie.

A Kherrata, le mardi 8 mai 1945 c’était un jour de marché hebdomadaire et comme de coutume, la population vaquait à ses préoccupations, quand les nouvelles des tueries contre les populations voisines de Sétif et d’Amoucha leur parvenaient. Dès lors l’agitation gagne les habitants de Kherrata qui suivirent tous les échos qui leur parvenaient de la capitale des Hauts Plateaux. Il fallait se mobiliser et apporter le soutien à leurs voisins qui sont réprimés lors d’une marche organisée dans la ville de Sétif. Les rassemblements de la population à travers la ville de Kherrata ont créé une grande panique chez les soldats français dans la forteresse de la ferme du colon Dussy. Alors l’administrateur colonial ordonna un couvre-feu. Le crieur public qui été chargé d’annoncer à la population le couvre-feu, et l'appela à un rassemblement au centre-ville.

La nouvelle s’est répandue à travers tous les villages. Des groupes se sont constitués, certains se sont dirigés vers le tribunal pour chercher des armes après avoir tué le juge. Un autre groupe avait bloqué la route des gorges pour retarder l’arrivée des soldats.

Mais l’armée coloniale avec son arsenal militaire arriva sur les lieux et commençait à tirer sur la population qui fuyait dans tous les sens tandis que les villages avoisinants furent bombardés. Le bateau croiseur le Duguay Triomphant qui se trouvait du 9 au 11 mai au large du golfe de Bejaia en route pour l’Asie est intervenu face à la population révoltée qui se trouvait près des falaises de Ziama Mansouriah.

C’était des attaques que subissaient les populations situées sur l’axe de Melbou, Aokas, Souk El Tenine, Darguinah et les Babors. Les canons de 155 millimètres ayant une portée de 22 kilomètres ne pouvaient pas atteindre Sétif ou Guelma. Le navire avait bombardé les falaises de Ziama, les monts des Babors et les villages situés sur les montagnes de Kherrata. La répression est intensifiée par l’aviation qui bombardait les autres villages causant des pertes considérables. C’était l’un des plus atroces massacre de la France coloniale. Une journée où les hordes sauvages coloniales ont réprimé la population qui avait demandé de se débarrasser du joug colonial. Mais à Kherrata, le colonialisme avait répondu autrement avec une répression indescriptible. C’était un véritable massacre qu’ont connu les rues de cette localité entourée de hautes montagnes boisées. Des populations sont ramenées dans des bennes des camions militaires à partir de Melbou et Darguinah vers Kherrata pour être exécutées tandis que d’autres sont alignées sur les plages de la côte Est pour être exécutées.

Les témoignages retracent cette journée avec toutes les séquelles de massacre colonial dirigé par l’ex-administrateur français de cette région, le colonel Rousseau.

La répression ne faisait aucune distinction entre la population. Les femmes, les jeunes, les vieillards et les malades n’ont pas été épargnés. Parmi tous ces innocents figurait Hannouz Mohamed Arab, infirmier à Kherrata, qui a refusé, sous les ordres du colon, de signer une déclaration d’allégeance. Il a été victime de tortures impitoyables et atroces, son corps fut traîné dans les rues de Kherrata, sous l’œil de la population rassemblée, pour être jeté dans le ravin de Chaabet Lakhera et ses trois jeunes enfants subirent le même sort sur le pont qui porte aujourd’hui son nom.

Puis, pour marquer son passage sanglant dans cette région, la légion d’honneur marque son génocide sur le roc du profond ravin qui a été transformé en cimetière à ciel ouvert. Cette inscription gravée sur l’un des rocher et qui apparait dès que les usagers empruntent les gorges, immortalise le génocide.

Les tortures, les emprisonnements et les agressions physiques n’épargnaient personne. Plus de 1.500 morts sont tombés sous les balles des colons qui tiraient sans sommation et plus d’un millier de prisonniers entassés dans les geôles de Bejaia et Kherrata. Soixante-quinze années après, Kherrata se remémore ces massacres qui sont restés impunis et que la France doit reconnaître. La population de Kherrata et tout le peuple algérien savaient pertinemment que lorsque «le peuple, un jour, veut la vie, force est au destin de répondre, aux ténèbres de se dissiper et au chaînes de se briser».

Mustapha Laouer