75e anniversaire des Massacres du 8 mai 1945, Sétif : Afin que nul n’oublie

C’est dans le sillage du devoir de mémoire, de la reconnaissance aux artisans de la liberté, dignes précurseurs de la glorieuse Révolution de Novembre, que Sétif a commémoré, hier, le 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945.

Des moments forts qui viennent chaque année secouer la mémoire pour que nul n’oublie cette répression barbare un jour de marché qui s'est abattue sur des milliers de citoyens sortis pour revendiquer pacifiquement le droit à la vie et le droit à la liberté spoliée par l’occupant.

Hier, comme par le passé en de pareilles circonstances, Sétif s’est réveillée tôt pour s’incliner à la mémoire des victimes de ce génocide et se souvenir qu’un crime odieusement prémédité par l’occupant est resté impuni.

Les autorités, à leur tête le wali, Mohamed Belkateb, les représentants de l’organisation des moudjahidine et membres de la famille révolutionnaire se sont regroupés au siège de la wilaya et se sont rendus au cimetière de Sidi-Saïd où ils ont procédé au lever des couleurs avant de déposer une gerbe de fleurs sur chacune des deux fosses communes où furent jetés de nombreux corps de victimes. Ces charniers sont témoins d'une étape douloureuse de l’histoire et des odieux massacres, des exécutions sommaires perpétrés par la soldatesque coloniale brûlant tout sur son passage et se livrant à des actes barbares.

Non loin de là, dans le prolongement de l’avenue du 8-Mai-1945, l’émotion est à son paroxysme doublée d’une forte dose de fierté.

Une gerbe de fleurs est déposée au pied du buste de Saâl Bouzid, premier martyr de ces massacres froidement assassiné à la fleur de ses 22 ans pour avoir refusé de baisser l’emblème national, vacillant et criant dans son dernier souffle Tahia el Djazair.

Des décisions fortes



Le wali et la délégation qui l’accompagne rendront ensuite visite en son domicile au président de la fondation nationale du 8-Mai-1945, Abdelhamid Salakdji, qui ne manquera pas à cette occasion de remercier le Président Abdelmadjid Tebboune pour les décisions fortes qui ont marqué son message à l’occasion de la commémoration de cet anniversaire.

«C’est un message marqué par une très forte volonté politique. La décision d’ériger cette date historique en journée nationale de la mémoire, de décider la mise en place d’un canal TV de la mémoire et son instruction allant dans le sens de la baptisation de rues et d’espaces publics au nom de cette journée sont autant d’acquis qui nous valent de dire merci au président de la République. C’est un sentiment de fierté qui anime tous les Algériens», dit-il.

F. Zoghbi