Avis d’experts et de la société civile : L’acte de naissance de la nouvelle Algérie

La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution a été dévoilée, jeudi, par la présidence de la République.

«C’est une grande avancée», commente Abderrahmane Arar, président du Forum civil pour le changement. «Un pas géant pour ce qui est notamment de la réaffirmation du principe de l’indépendance de la justice», précise, de son côté, le politologue Redouane Bouhidel.

De l’avis de l’enseignant en sciences politiques, Idriss Attia, cette mouture «sonne le renouveau institutionnel bien adapté à l’ambition de bâtir une Algérie meilleure telle que le souhaite le peuple et conforme aux engagements du président de la République». D’autres spécialistes en droit constitutionnel affirment qu’«il est aussi nécessaire de faire le lien entre la Constitution formelle et la Constitution matérielle, c’est-à-dire tous les autres textes subséquents qui mettent en application une Loi fondamentale, à l’exemple de lois sur les associations, les partis politique et le régime électoral qu’il faudrait aussi affiner». D’un avis unanime, nos interlocuteurs indiquent que «les rédacteurs de cet avant-projet «ont respecté les lignes recommandées par le président Abdelmadjid Tebboune qui s’inscrivent dans la démarche de l’Algérie nouvelle». Ils plaident aussi pour l’ouverture d’un débat avec les partis, la société civile et le citoyen en vue de consolider l’édifice de la nouvelle République. «Ceci dans l’objectif d’être plus clair sur des points sur lesquels on ne reviendra plus jamais, à l’exemple de la nature de la gouvernance qu’il faudrait mieux déterminer : régime présidentiel, parlementaire ou semi-présidentiel», dit Abderrahmane Arar.

«Il n’y aura pas de régime présidentiel, une telle option est à exclure», assure l’universitaire Bouhidel, rappelant que «le mode de gouvernance le mieux adapté pour l’Algérie est le régime semi-présidentiel». Dans cette optique, poursuit-il, «si nomination d’un vice-président il y a, elle se déclinera sous forme d’un nouveau poste dans la structure de l’État, en perspective, notamment, de bannir toute décision unilatérale comme réaffirmé à chaque fois par le chef de l’État».

Pour Abderrahmane Bouteldja, conseiller à la communication et enseignant à l’université de Blida, cette proposition concernant le poste de vice-président obéit surtout à l’idée «de parer à tout risque de vide institutionnel en cas de quelconque urgence».



Constitutionnalisation du hirak : un référent mémoriel



«La nature des propositions de l’avant-projet de révision constitutionnelle est la confirmation d’une ferme détermination du Président Tebboune quant à provoquer une réelle rupture avec l’ancien régime et d’opérer un changement profond permettant l’émergence d’une démocratie consacrant les multiples acquis du hirak», soulignent nos interlocuteurs.

La proposition d’introduire le mouvement populaire du 22 février dans le préambule de la Constitution constitue «une grande victoire», comme le fait savoir le président du Forum civil pour le changement.

«Cela participe à hisser les acquis du hirak en rang de référent constitutionnel dans le but de promouvoir les valeurs citoyennes, y compris dans les générations future», appuie, pour sa part, Redouane Bouhidel.

«Ces valeurs sont d’ailleurs mise en évidence à travers d’autres propositions visant à préserver la cohésion nationale, à impulser les règles de la citoyenneté, à assurer une meilleure défense des droits fondamentaux de l’individus des libertés publiques, et à restaurer la confiance entre le peuple et ses institutions», constate Idriss Attia. D’autres propositions consolident le principe de la séparation des pouvoirs, «dans le but de ne plus tomber dans le piège de voir chaque article qui représente une valeur constitutionnelle renvoyé vers une loi», souligne Abderrahmane Arar.

Dans son axe traitant de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs, les propositions plaident en faveur d’une meilleure transparence, de crédibilité et de légitimité réaffirmée des institutions élues, à commencer par le Parlement, en vue d’en finir avec la pratique de la corruption et de l’emprise de l’argent sale, estime-t-on. «Il faut absolument tirer des leçons de l’ancien régime qui a fait des ravages», précise, à ce propos, M. Arar. Aussi, et dans le même chapitre, la nouvelle mouture confère davantage de prérogatives au Parlement et consolide ses instruments du contrôle du gouvernement.

Le principe de nommer un chef du gouvernement a été retenu dans les propositions dévoilées. La représentativité parlementaire est limitée à deux mandats. Pour l’immunité parlementaire, il est annoncé une distinction entre les actes attachés à l’exercice du mandat et d’autres activités.

Nos interlocuteurs se félicitent par ailleurs du fait que la mouture confère une nouvelle doctrine, à travers la possibilité, pour le président de la République, de déployer les troupes de l’ANP au-delà des frontières avec accord des deux chambres du Parlements, ainsi que la participation à des opérations de maintien de la paix sous l’égide de l’ONU. «Une telle proposition atteste du génie des experts chargés de la rédaction de l’avant-projet en y intégrant des formules adaptées aux enjeux actuels ou à venir sur le plan international et régional, comme c’est le cas en Libye», explique le politologue Redouane Bouhidel.

Karim Aoudia