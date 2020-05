Constitutionnalisation de la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature : Une réponse aux revendications du Hirak

La constitutionnalisation de la composition du Conseil supérieur de la magistrature est l’une des propositions principales de la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution, dévoilé jeudi dernier par la présidence de la République

Désormais, cette proposition constitue comme plusieurs d’autres points, selon plusieurs experts, «des réponses aux revendications de la population et notamment celles exprimées lors des marches populaires pour une justice équitable et indépendante» et «un pas majeur vers la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice que les Algériens exigent depuis des années», ont estimé des magistrats.

La révision de la composante du Conseil supérieur de la Magistrature a été fortement revendiquée par le Syndicat national des Magistrats et des militants des droits de l’homme mais également le Club des magistrats, lors du Hirak. Selon la mouture, «la vice-présidence du Conseil supérieur de la magistrature est assurée par le Premier président de la Cour suprême qui peut suppléer le président de la République en sa qualité de président du Conseil». Ainsi, la composition du Conseil de la magistrature est fixée désormais par la Constitution. Le Conseil est présidé par le Président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution, alors que la vice-présidence du Conseil est dévolue au premier président de la Cour suprême qui peut suppléer à ce poste le Président de la République. En outre, le document dispose que «le ministre de la Justice et le procureur général près la Cour suprême ne font plus partie du Conseil supérieur de la magistrature», une revendication longuement exprimée par les magistrats pour assurer une indépendance réelle de la justice. L’avant-projet compte également des propositions qui visent à renforcer le rôle des juges à travers «l’augmentation du nombre des magistrats élus représentant les magistrats du siège proportionnellement à leur effectif et le maintien du nombre des magistrats élus représentants le parquet». De même, la mouture vise à associer le syndicat des magistrats à travers la proposition de «l’intégration de deux représentants syndicaux des magistrats et du président du Conseil national des droits de l'Homme au Conseil supérieur de la magistrature».



L’indépendance de la justice passe par la révision des modalités de composition du CSM



Durant le Hirak, les Algériens, avec toutes les composantes de la société, ont revendiqué une réelle indépendance de la justice. La révision de la composante du Conseil supérieur de la Magistrature a été l’une des revendications majeures notamment du Syndicat national des magistrats, des juristes et des militants des droits de l’homme, qui estiment que «l’indépendance de la justice passe par la révision des modalités de composition du CSM». Dans la constitution actuelle, des membres sont élus et d’autres, qui représentent la partie la plus importante, sont désignés par le président de la république, en sa qualité de président du Conseil ou, à défaut, le ministre de la Justice garde des Sceaux.

De ce fait, le CSM a été toujours maintenu sous la coupe du pouvoir exécutif. La mouture préconise, à travers les propositions, l’inversion de la tendance pour mettre le CSM entre les mains de juges élus et ainsi le libérer du pouvoir exécutif et garantir de ce fait que les juges pourront exercer en toute indépendance. L’avocat et ancien président de la Ligue algérienne des droits de l’homme, Me Boudjemaâ Ghechir, a estimé que la moitié des membres du CSM sont des parquetiers (juges des parquets) qui sont considérés comme des fonctionnaires et reçoivent les instructions du ministre de la Justice. «Cet état de chose fait que les magistrats élus deviennent une minorité et perdent de leur influence au CSM. La révision de la composante permet au CSM de récupérer ses prérogatives et d’agir dans le sens de la liberté d’action des magistrats.

Les magistrats ont placé la revendication de l’indépendance de la justice comme priorité de leurs revendications et ont demandé, lors des marches populaires, que les lois qui régissent l’exercice de la magistrature soient changées.

Le Club des magistrats algériens a insisté pour que «le changement passe par un assainissement global et dans le calme de tout le système judiciaire pour le débarrasser de ceux qui l’ont utilisé à des fins personnelles ainsi que par l’abrogation des lois qui consacrent la dépendance absolue». De même pour le Syndicat national des magistrats qui a soutenu que, pour assurer l’indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir exécutif, il est impératif de procéder à la révision de la composante du Conseil supérieur de la magistrature, dont la présidence est assurée par le Président de la République, en désignant un adjoint en la personne du premier président de la Cour suprême, de confier au bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) la mission de notation ainsi que le pouvoir disciplinaire sur les magistrats, au lieu de l’inspection générale qui dépend du ministre de tutelle, et, enfin, d’assurer une protection matérielle et morale des magistrats à travers des salaires décents et des textes de loi qui garantissent l’indépendance de la justice. Des magistrats avaient boycotté les dernières élections du CSM. «Le maintien d’une instance aussi importante que le CSM, sous la coupe du pouvoir exécutif, n’augure pas d’une véritable indépendance de la justice réclamée par le peuple lors des manifestations du hirak et de ce fait les magistrats intègres ne participeront pas à cette élection qui ne fera pas avancer le combat pour la libération des magistrats des interférences politiques».

Pour le président du SNM, Issaad Mabrouk, la libération du CSM du pouvoir exécutif permettra au ministère de la justice de revenir à ses missions de base, au service des magistrats, soulignant que cela constitue un pas majeur dans l’accomplissement de ses fonctions constitutionnelles, alors qu’il est actuellement juste une chambre de validation des décisions du ministère de la Justice, et contribuera à la concrétisation de l’indépendance de la justice.

Les droits des justiciables ont été renforcés dans cette mouture, de sorte à leur permettre un égal accès à la justice, à leur garantir le droit à un procès équitable et à les protéger de tout abus éventuel de la part des juges. Cette mouture fera l’objet d’un large débat pour enrichissement, a-t-on indiqué. Il convient de rappeler qu’en vertu de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du CSM, cette institution est présidée par le Président de la République et est composée du ministre de la justice, en sa qualité de vice-président, du premier président du CSM, du procureur général près la Cour suprême et de dix magistrats élus par leurs pairs. Ces magistrats sont ainsi répartis : deux magistrats de la Cour suprême dont un magistrat du siège et un magistrat du parquet général, deux magistrats du Conseil d'Etat dont un magistrat du siège et un commissaire d'Etat, deux magistrats des cours dont un magistrat du siège et un magistrat du parquet général.

Le CSM comprend également deux magistrats des juridictions administratives autres que le conseil d'Etat dont un magistrat du siège et un commissaire d'Etat, ainsi que deux magistrats des tribunaux de l'ordre judiciaire dont un magistrat du siège et un magistrat du parquet. Outre les magistrats élus, la composante du CSM inclut six personnalités désignées par le Président de la République en raison de leur compétence en dehors du corps de la magistrature.



La Constitution actuelle fait du Premier ministre un simple coordinateur des opérations au sein du gouvernement



Au volet politique, le comité d’experts a relevé dans la mouture «la limitation du mandat présidentiel à deux mandat successifs ou séparés». Le professeur Lamine Cheriet, enseignant à l’Université Emir-Abdelkader de Constantine et expert en droit constitutionnel, avait évoqué ce point lors d’un entretien à El Moudjahid, «de par l’annulation du système de deux mandats pour le Président de la République, l’amendement était anticonstitutionnel. Il y avait une volonté de continuité dans le pouvoir. Dans le cas présent, le Président Tebboune s’est engagé à limiter le mandat et à réduire les prérogatives du Président de la République. Cette approche du Président élu vise à répondre aux revendications de la population », a-t-il assuré.

La consolidation de l'institution du chef de Gouvernement figure également parmi les propositions. Le Comité a tenu compte aussi de «l'éventualité des évolutions que pourrait connaitre le contexte politique, en laissant la faculté au Président de la République de charger le chef du Gouvernement d'élaborer son propre programme après consultation de la majorité parlementaire». Le Pr Cheriet avait plaidé pour le retour du poste de chef du gouvernement. «Ce dernier jouit d’un pouvoir exécutif et, de ce fait, la mission d’appliquer le programme sous le contrôle du président de la République». Pour M. Aziz Bentarmoul, politologue et enseignant universitaire en Sciences politiques, l’importance de cette révision est d’accorder de plus larges prérogatives au pouvoir exécutif. «La Constitution actuelle fait du Premier ministre un simple coordinateur des opérations au sein du gouvernement, ce qui a entravé le fonctionnement de l’Exécutif. De même pour la composante du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature», a-t-il soutenu. En matière de contrôle, les droits de l'opposition parlementaire, déjà consacrés, ont été renforcés dans cette mouture, par la possibilité qui leur est offerte, entre autres, de présider par alternance les commissions juridiques et finances avec la majorité parlementaire, selon les propositions contenues dans cette mouture. Le politologue Bentarmoul a souligné que l’amendement «permettra de réhabiliter l’Assemblée populaire nationale à travers une vraie représentation où l’opposition aura un vrai rôle. Le contrôle parlementaire est un outil efficace de lutte contre la corruption avec le recours aux compétences». Selon lui, il s’agit également d’un défi juridique qui a pour objectif majeur de garantir la bonne gouvernance dans la gestion des hautes instances de l’Etat et le Gouvernement ainsi que les collectivités locales, à travers, notamment la réhabilitation des organes de contrôle à tous les niveaux, ce qui garantira la transparence dans la gestion des grandes affaires de l’Etat.

Neila Benrahal