Commentaire : Consacrer l’état de droit

Globale, consensuelle et unificatrice, la future Constitution sera un étalon de mesure de l’avancée démocratique que compte concrétiser le chef de l’Etat. Ce sera le socle d’une nouvelle Algérie, avec un Etat fort, tel que revendiqué légitimement par le mouvement populaire du 22 février 2019. Son engagement au sujet de l’ouverture d’un large débat sur l’avant-projet de révision de la Constitution prend effet avec la distribution de la mouture aux personnalités nationales, académiciens, partis politiques, organisations de la société civile, syndicats et organisations estudiantines, directeurs d’institutions médiatiques, pour débat et enrichissement. «Nous devons édifier une démocratie réelle, solide, non conjoncturelle, ce qui permettra de rompre avec les anciennes pratiques et les dérapages de l’autocratie», a affirmé le chef de l’Etat. Parmi les propositions soumises au débat, le renforcement de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs par la limitation de l’exercice présidentiel à deux mandats successifs ou séparés, la possibilité pour le chef de l’Etat de nommer un vice-président. A ce propos, l’institution d’une vice-présidence de la République est de nature à apporter au président de la République un appui dans l’accomplissement de ses missions chaque fois que nécessaire. De surcroît, une vingtaine de nouveaux droits et libertés sont consacrés par les conventions internationales ratifiées par l’Algérie auxquelles ce préambule de la Constitution fait désormais écho. Cependant, l’hypothèse d’un régime parlementaire a été écartée. En cette occurrence, la solution a trait à un régime semi-présidentiel qui consisterait à maintenir le schéma actuel dans le but d’assurer l’unité et la cohésion de l’Exécutif, d’émanciper le président de la République des charges de la gestion gouvernementale et de sauvegarder la légitimité qu’il tient de son élection au suffrage universel. Les attributions du Parlement sont élargies en matière de production législative, de limitation de l’étendue du pouvoir règlementaire que détient le chef de l’Etat, de renforcement des pouvoirs de contrôle de ce parlement sur le gouvernement. L’existence du Conseil de la nation demeure nécessaire au renforcement de la représentation, à l’équilibre institutionnel et à la pérennité de l’Etat. Le Comité a considéré qu’il était opportun de réserver la représentation au sein du tiers présidentiel aux compétences nationales. Il a, en outre, porté son attention sur la composition des missions du Conseil supérieur de la magistrature en tant qu’institution garante de l’indépendance de la justice. Les droits des citoyens ont été fortifiés par la garantie d’un procès équitable.

M. Bouraib