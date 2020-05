Lutte contre les feux de forêt : Un défi majeur pour la Protection civile

La sécurisation de la saison estivale constitue un défi supplémentaire pour les sapeurs-pompiers qui sont sur tous les fronts, en cette période de pandémie.

La Direction générale de la Protection civile se prépare déjà et a opté pour l’anticipation afin de parer à toute éventualité, notamment s’agissant des feux de forêts.

C’est qu’a assuré le DGPC, le colonel Boualem Boughelaf dans une déclaration à El Moudjahid. «Nous sommes mobilisés sur tous les fronts pour une meilleure réponse opérationnelle. Nous avons privilégié l’anticipation et la prévention dans notre action d’intervention contre la pandémie du Covid-19, à travers notamment la préparation et la formation de nos effectifs dès l’apparition des premiers cas en Chine», a-t-il assuré , précisant que la DGPC est dotée des moyens humains et matériels pour faire face aux risques.

L’intervenant a également mis l’accent sur l’importance de la protection des unités d’intervention car elles constituent les chaines de secours et sont en première ligne. «Nous avons recensé près de 50 cas de contamination dans les rangs des agents de la protection civile, suite à un contact familial et non lors des évacuations sanitaires des malades et cas suspects.

Ils ont été aussitôt pris en charge grâce à l’efficacité du dispositif de protection mis en place ayant permis de détecter la contamination. Ils ont été soumis au confinement sanitaire avec suivi de leur cas notamment par le service social qui assure également une prise en charge psychologique aux malades et aux familles». Il a également fait savoir que d’autres cas suspects ont été mis en quarantaine et confinés «à titre préventif» et aucun décès n’est à déplorer.

La campagne de lutte contre les feux de forêts devrait être lancée au début du mois de juin, mais cette année, la DGPC a opté pour l’anticipation dans la mise en place du dispositif de prévention. «Les feux de forêts représentent l’un des dangers majeurs auxquels l’on fait face. Nous sommes très vigilants là-dessus et nous sommes prêts», a assuré le colonel Boughelaf. Il a fait savoir que le dispositif a été adapté. «Les regroupements des DPC n’ont pas eu lieu en raison de la pandémie mais les préparatifs sont maintenus. On compte sur les réseaux sociaux, dans les campagnes de prévention aux feux de forêts notamment».

Le colonel Boughelaf a rappelé en ce sens que la DGPC a été dotée de 186 engins légers fabriqués par le ministère de la Défense nationale. «Ils sont mobilisés également dans les opérations de désinfection des édifices et des lieux publics et des grandes artères», a-t-il précisé. En outre, 16 wilayas sont dotées de nouvelles colonnes mobiles qui seront intégrées dans les campagnes de sensibilisation et de prévention et d‘accompagnement des agriculteurs.

Neila Benrahal