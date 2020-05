Tizi Ouzou : Mme Krikou salue l’élan de solidarité

La ministre de la Solidarité nationale de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a effectué jeudi dernier, en compagnie du wali, Mahmoud Djamaa, une visite du travail et d’inspection dans la wilaya de Tizi-Ouzou où elle s’est enquise de la situation de la prise en charge des familles nécessiteuses.

La ministre n’a pas manqué de mettre en exergue l'élan de solidarité citoyen et gouvernemental depuis le début de cette crise sanitaire et du mois sacré envers les familles nécessiteuses ainsi qu’au profit des personnels de santé. Mme Kaoutar Krikou a rappelé la détermination de son département à accompagner toutes les initiatives de la société civile et d’apporter toute l’assistance nécessaire aux porteurs de projets qui se sont lancés dans la production de moyens de protection contre ce virus, notamment via les dispositifs de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) et de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ).

La ministre a remis 10 machines à coudre dans le cadre de l’aide et du soutien à l’insertion de la femme au foyer et de la femme rurale ainsi que quatre chèques pour des promoteurs ANGEM.

La ministre s’est rendue à l’Institut national supérieur des sages-femmes où des repas pour les personnels soignants et les sans-abri sont préparés quotidiennement par des bénévoles.

La ministre a également fait part de sa satisfaction quant à l’implication des comités de villages, de quartier, de la société civile dans cet élan de solidarité. «Nous soutenons et saluons toutes ces initiatives de la société civile et des citoyens qui ont fait preuve d’un niveau d'organisation remarquable et d’un esprit de solidarité des plus extraordinaires», a-t-elle indiqué lors de sa visite de l’Institut national des techniques hôtelières et touristiques Aboubekr-Belkaid.

Les travailleurs et stagiaires préparent chaque jour des repas au profit des personnels soignants.

«Devant cet engagement et élan de solidarité sans faille, il est du devoir de notre ministère d’accompagner tous les acteurs de la société civile qui ont pu construire cette chaîne d’entraide qui motivera à coup certain le corps médical mobilisé», a-t-elle dit.

En visitant un atelier fabrication de moyens de protection (bavettes, combinaisons, visières) installé au musée de l’artisanat, la ministre a réitéré le soutien de son département à tous les promoteurs qui désirent se lancer dans ce genre de projet par le biais de l’ANGEM. Le site aménagé au niveau de la salle OMS du complexe sportif du 1er-Novembre pour les opérations de distribution de kits alimentaires est aussi visité par la ministre.

Le wali a rappelé que deux enveloppes de 60 millions de DA et de 90 millions de DA ont été dégagées pour l’achat d’équipements médicaux et d’ambulances et pour l’équipement du corps de la Protection civile en moyen de prévention et l’achat de produits alimentaires au profit des familles dans le besoin.

Le directeur de l’action sociale et de la solidarité a fait savoir que pas moins de 32.398 familles sont prises en charge par ses services pour un montant global de plus de 319,556 millions de DA. Mme Kaoutar Krikou a rendu visite au foyer des personnes âgées de Boukhalfa et a inauguré un nouveau pavillon d’hébergement d’une dizaine de chambres en double pour femmes.

La ministre a clôturé sa visite à Draa-El-Mizan où elle a visité une école privée de formation paramédicale qui participe à l'élan de solidarité par la préparation de repas aux personnels soignants de l’EPH Krim-Belkacem.

Bel. Adrar