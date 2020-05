Constantine : Le port du masque obligatoire

Le port du masque est désormais obligatoire dans les magasins, centres commerciaux et administrations de Constantine et ce en vertu d’un arrêté du wali rendu public jeudi dernier.

Les clients et usagers desdits espaces, de même que le personnel doivent se munir de masques afin de limiter la propagation du Covid-19, d’autant plus que la capitale de l’Est enregistre une hausse des cas de contamination. Les contrevenants seront sanctionnés par une amende allant de 10.000 à 20.000 DA, alors que les commerçants risqueront la fermeture administrative ainsi que l’engagement de poursuites judiciaires à leur encontre.

Sur les réseaux sociaux, l’arrêté a suscité la désapprobation d’une grande partie des Constantinois qui, s’ils admettent l’importance du respect des règles de distanciation sociale, estiment que l’application de cette mesure sur le terrain est difficile.

Les masques sont rares en pharmacie et ils sont à 100 DA et la bavette chirurgicale à 250 DA et plus pour les FFP2.

Les services de l’APC de Constantine ont procédé, en partenariat avec les Scouts musulmans algériens, à la distribution de masques au niveau des trois principaux marchés de la ville, Bettou, Boumezzou et Souk El-Asser.

I. B.