Commerce : M. Rezig exhorte les commerçants à respecter les mesures de prévention

Le ministre du Commerce a donné, jeudi dernier à Alger, le coup d’envoi de la campagne de sensibilisation de lutte contre la propagation du Covid-19 auprès des commerçants et des citoyens, initiée par l’Union générale des commerçants et artisans algériens.

À cet effet, Kamel Rezig a procédé à la distribution de quelque 10.190 bavettes chirurgicales confectionnées au niveau d’une unité de production, installée par l’UGCAA en son siège, à la rue Larbi Ben M’hidi, par des artisans membres de la Fédération nationale des métiers, de l’artisanat et du tourisme. Il s’agit d’un premier quota en attendant la production de pas moins de 50.000 autres bavettes qui sont distribuées gratuitement à travers la capitale au profit des citoyens et des commerçants.

Pour cette première étape, les bavettes ont été distribuées aux services de la sûreté nationale, (2.500 unités), la gendarmerie nationale (2.500 unités), la protection civile (2.500 unités), le reste étant offert aux commerçants et aux citoyens. «C’est une excellent initiative qu’on doit encourager. Nous souhaitons la multiplication de ce genre d’actions et de campagnes afin de sensibiliser le maximum de personnes contre la propagation du Covid-19», s’est félicité le ministre qui assure que son département travaillera avec d’autres ministères et sociétés de production pour assurer la disponibilité des bavettes pour chaque citoyen.

Rezig a exhorté les commerçants à respecter vigoureusement les mesures de prévention dont justement le port de la bavette et la distanciation sociale et annoncé dans la foulée que désormais, le port de la bavette ou du manque de protection est obligatoire pour les commerçants et les employés.

«Les commerçants doivent prendre leurs responsabilités dans l’organisation de la vente dans leurs magasins en faisant respecter les mesures de sécurité et l’espace entre les clients pour éviter toute contamination», a-t-il indiqué, assurant que son département ne souhaite pas fermer les commerces, sauf si ces derniers ne respectent pas les mesures de protection.

«Nous serons sévères et rigoureux. On ne peut pas jouer avec la santé des citoyens. La santé n’a pas de prix», a déclaré le ministre du Commerce qui précise que la fermeture de certains commerces a été le résultat de l’indiscipline et de l’absence du civisme de certains citoyens qui n’ont pas respecté les mesures de protection.

Invité par ailleurs à donner un premier bilan de ce mois sacré de Ramadhan, du moins en ce qui concerne la disponibilité des produits et les prix, Rezig s’est montré satisfait. «Dieu merci, les produits sont abondants et les prix ont été abordables. Grâce à la contribution de plusieurs acteurs, nous avons pu limiter les agissements des spéculateurs qui sont habitués à chaque Ramadhan d’imposer leur diktat», s’est-il félicité.

De son côté, Le secrétaire général de l’Union générale des commerçants et artisans algériens a insisté sur la nécessité de poursuivre l’organisation de telles campagnes de sensibilisation à destination des consommateurs et des commerçants en vue de lutter contre la propagation du coronavirus. «Les actions de sensibilisation lancées depuis l’apparition du Covid-19 dans notre pays n’ont pas, a priori, convaincu certaines personnes lesquelles n’ont pas respecté les mesures de protection et de distanciation sociale qui sont primordiales et essentielles si on veut endiguer la maladie», dit-il.

«Il est nécessaire à présent de rendre obligatoire le port de la bavette médicale ou le masque de protection pour freiner le nombre de contamination en Algérie», a dit Hazab Benchehra.

Il s’est dit favorable à la décision prise par les pouvoirs publics de procéder à la fermeture des commerces, quelques jours seulement après leur réouverture au début du mois sacré de Ramadhan, suite au non-respect des mesures de protection, aussi bien de la part des commerçants que des consommateurs. Pour le SG de l’UGCAA, la santé des Algériens constitue la priorité et son organisation poursuivra inlassablement le travail de sensibilisation auprès des commerçants.

Mohamed Mendaci