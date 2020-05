Les grands savants de l’islam, Abbas ibn firnas : L’inventeur du premier «avion»

Abou al-Qasim Abbas ibn Firnas ibn Wirdas al-Takurini, également connu sous le nom d'Abbas ibn Firnas, est un inventeur, médecin, chimiste, ingénieur, musicien et poète andalous d'origine berbère. Il est né en 810 ap. J.-C. à Ronda, Espagne, et décédé en 887 ap. J.-C. à Cordoue, Espagne.

Cet homme fut la première personne capable de voler avec un engin plus lourd que l’air, en se maintenant dans les airs près d’une dizaine de minutes. On en sait relativement peu sur son enfance, à l’exception toutefois de la grande culture dont il s’est nourri et des différentes disciplines dans lesquelles il a commencé à exceller, ce qui l’amena à s’installer dans la ville la plus riche et la plus influente de l’époque d’Al-Andalus, Cordoue. C’est dans cette cité qu’il s’illustra en tant que scientifique, inventeur, poète, philosophe, alchimiste, musicien et astrologue à tel point qu’il reçut le surnom de Hakim Al Andalus (le sage d’Al-Andalus).

Il développa alors de manière particulière ses facettes de connaissance en contribuant de façon significative au progrès scientifique et artistique dans les cours des émirs Abd al-Rahman II et Muhammad 1er.

Dans le domaine des sciences, il fut le premier de toute la péninsule Ibérique, et probablement en Europe, à utiliser les tables astronomiques de Sindhind, d’origine hindoue, qui, plus tard, se révélèrent essentielles dans le développement de la science européenne et furent étudiées dans les universités médiévales en tant que matière du Quadrivium (ensemble des quatre sciences mathématiques de la théorie antique : musique, arithmétique, géométrie et astronomie).

Il introduisit dans le monde occidental la technique de coupe du cristal de roche et développa même des procédures d’alchimie pour créer des cristaux à partir de différents minéraux.

Il conçut pour l’émir de Cordoue une horloge anaphorique, un mécanisme complexe qui utilise l’eau comme énergie et dont l’écoulement est stoppé ou autorisé par une série de vannes. Il mit également au point la première sphère armillaire (ou astrolabe sphérique), un instrument utilisé pour réaliser des calculs et observations astronomiques approximatives en orientant les cercles de l’objet selon le plan des cercles célestes.

Représentant la voûte céleste, le planétarium articulé mécaniquement qu’il construisit dans sa résidence de Cordoue constitue un exemple de ses connaissances astronomiques avancées. Cette création était également animée d’effets sonores et visuels qui simulaient les différents météores : la tempête, la foudre et le tonnerre. Dans le contexte de l’aéronautique, Abbas Ibn Firnas est un référent extraordinaire en tant que précurseur du parachute et pour être la première personne à avoir conçu, construit et testé avec succès des engins qui pouvaient se maintenir dans les airs, et ce 600 ans avant que Léonard de Vinci ne dessine ses machines volantes et plus de 1 000 ans avant le célèbre vol des frères Wright.

Il releva son premier défi aéronautique en 852 en se jetant dans le vide du haut de la tour de la mosquée de Cordoue, muni d’une bâche en tant que parachute. Personne n’avait jamais rien tenté de tel. Sa descente fut relativement rapide et son atterrissage plutôt brutal. Il s’en sortit avec plusieurs fractures, mais en ayant la ferme conviction que cela pouvait fonctionner. Cette tentative est considérée de manière générale comme l’utilisation du premier parachute de l’histoire.

Quelques années plus tard, en 875, il conçut un planeur à base de bois et de tissu de soie (décoré de plumes de différents oiseaux) avec lequel il s’élança des collines d’Arruzafa, à proximité de Cordoue. Persuadé que cette invention allait marcher, il avait convoqué des centaines de personnes à se placer tout au long du parcours. De nombreux membres de la cour de Muhammad 1er, émir du califat d’Al-Andalus, étaient également présents. Profitant des courants, le vol fut soutenu et dura entre deux et dix minutes. Malgré un atterrissage mouvementé, non seulement il survécut, mais il devint à juste titre le premier homme à voler sur un engin plus lourd que l’air. Le nom d’Ibn Firnas a été attribué en son honneur à l’un des cratères de la Lune.