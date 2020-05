Baignade à l’heure du virus

Par : Samia D.

Le Covid-19, ce monstre qui ne rate pas ses victimes, n'arrive toujours pas à dresser nos comportements et les standardiser en fonction de la situation épidémiologique mondiale qui a pourtant modifié les habitudes des uns et des autres dans tous les pays. Au moment où, sous d'autres cieux, le citoyen va jusqu'à examiner à la loupe ses moindres va-et-vient et ses gestes pour éviter de choper le virus, l'Algérien a tout simplement une drôle de manière de se protéger contre la pandémie, pourtant présente et confirmée par des bilans journaliers de la commission chargée du suivi et de l'évolution de la situation

du Coronavirus.

En effet, c’est le summum de la négligence, pour ne pas dire carrément du suicide de voir toutes ces personnes qui ont choisi une riposte assez particulière, voire dangereuse, pour être à l'abri du fléau.

La notion de préservation de la santé contre le virus mortel est surprenante chez nous, abracadabrantesque quand on voit l’afflux vers les plages. Il aura suffi de quelques degrés de plus pour oublier le virus et aller se dorer sur le sable.

La baignade anticipée semble bel et bien tenter certains qui préfèrent la grande bleue aux gestes salutaires et recommandations des médecins pour éviter un mal bien réel et présent à travers tout le pays.

Aujourd'hui, ces comportements dénotent d'un incivisme unique en son genre, d’autant plus que certains sont accompagnés par leurs enfants et sont tout simplement heureux d’être…heureux.

La mer, le soleil, la progéniture piaillant autour de soi... que demander de plus en attendant l’heure de rentrer à la maison après un arrêt au bord de la route pour acheter quelques fruits ou des pains traditionnels pour agrémenter la table familiale déjà bien garnie. Les sourires des enfants complèteront le tableau, mais on se demandera si une telle sortie, aussi agréable soit-elle, était vraiment nécessaire ? Certainement pas, mais les enfants sont heureux d’une telle aubaine après des semaines d’un confinement devenu insupportable, mais ô combien nécessaire. Il est vrai que cette situation est des plus pénibles pour les enfants, surtout lorsqu’il s’agit de familles nombreuses, vivant dans de petits appartements où l’existence quotidienne est déjà contraignante mais il n’y a pour le moment aucune autre solution connue dans le monde.

Alors faut-il jouer avec le feu, sachant que l’on part perdant d’emblée, le virus n’ayant, pour le moment, aucun antidote. Il faut donc garder raison et continuer à respecter les recommandations et les consignes des pouvoirs publics en attendant des jours meilleurs.

S. D.