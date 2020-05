SAVOIR, Honnêteté en islam : Statut et rétribution

Le bon comportement est capital en Islam. Dans un hadith authentique, le Prophète (Paix et Salut sur lui) dit : «Certes je n’ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements». Et qui d’autre est meilleur modèle à suivre que le prophète (Paix et Salut sur lui) ? «En effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle (à suivre), pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah de façon abondante» (Sourate 33, verset 21).

«Ô vous qui croyez ! Craignez Dieu et soyez avec les véridiques. » (Coran 9:119)

Si vous demandez aux gens de vous définir l’honnêteté, beaucoup vous donneront une réponse qui fera allusion à la vérité et la sincérité du discours. Mais l’Islam nous enseigne que l’honnêteté va bien plus loin que le simple discours véridique. En Islam, l’honnêteté est la conformité parfaite entre l’intérieur et l’extérieur, entre l’intention et l’action, entre la croyance et le discours, entre la prédication et la pratique. L’honnêteté est donc la pierre angulaire du caractère du musulman et le tremplin de ses actions vertueuses.



Un des grands érudits de l’islam, Ibn al-Qayyim, a dit : « L’honnêteté et la véracité sont les qualités les plus élevées, car c’est d’elles qu’émanent toutes les autres qualités de ceux qui suivent la voie de Dieu ; et c’est d’elles que provient la voie de la vertu, laquelle doit être empruntée pour ne pas sombrer dans la perdition. C’est par ces qualités que se distinguent les hypocrites des croyants, et les habitants de l’Enfer des habitants du Paradis. Elles sont l’épée de Dieu sur terre ; elles ne se posent sur rien sans le trancher net ; elles chassent le mensonge et triomphent de lui ; quiconque se bat à l’aide d’elles ne sera jamais défait ; et celui dont le discours est empreint d’elles, ses paroles vaincront son opposant. Elles constituent l’essence des bonnes actions et la source de l’élan spirituel. Elles permettent à ceux qui les possèdent d’affronter avec courage les situations dangereuses et elles sont le lien qui nous met en contact avec Celui qui possède toute la Majesté. Elles constituent les assises de l’islam, le pilier central de l’édifice de la certitude ; et ceux qui les possèdent se situent tout juste au-dessous des prophètes. » (Madarij as-Salikin)

En s’efforçant d’être constamment honnête et véridique, une personne devient meilleure au fil du temps, elle mène une vie plus vertueuse et, grâce à ses qualités, occupe une position élevée auprès de Dieu comme auprès des hommes. Comme l’a dit le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) : «Je vous ordonne d’être véridiques en tout temps, car cela mène à la vertu, et la vertu mène au Paradis. L’homme qui est toujours véridique et qui s’efforce sans cesse de l’être finit par être inscrit comme véridique auprès de Dieu. Et méfiez-vous du mensonge, car le mensonge mène au péché, et le péché mène au feu de l’Enfer. L’homme qui passe son temps à mentir et qui ne cesse de le faire finit par être inscrit comme menteur auprès de Dieu. » (sahih Mouslim)

L’honnêteté, donc, est une qualité qui doit être cultivée jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement implantée dans l’âme d’une personne et qu’elle se reflète dans son caractère et ses manières. Ali ben Abi Talib, le cousin et gendre du prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a parlé des répercussions positives de la véracité et de l’honnêteté, en cette vie : « Quiconque fait trois choses, dans ses rapports avec les autres, connaîtra trois types de réactions, de leur part : quand il parle, il est véridique ; quand on lui confie quelque chose, il ne trahit jamais ; et chaque fois qu’il promet une chose, il remplit sa promesse. S’il fait cela, leurs cœurs l’aimeront, leurs langues le loueront et ils lui apporteront leur aide quand il en aura besoin. »( Rapporté par Ubaadah, dans As-Sahihane).

Quant à l’au-delà, ceux qui obéissent à Dieu et qui sont véridiques auront accès, par la grâce et la miséricorde de Dieu, à un lieu, au Paradis, où ils seront en compagnie des âmes bienheureuses mentionnées dans la

révélation : « Ceux qui obéissent à Dieu et au messager… ceux-là seront avec ceux que Dieu a comblés de Ses bienfaits : les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là ! » (Coran 4:69)

En fait, le caractère véridique a été un attribut essentiel de chaque prophète que Dieu a envoyé sur terre. Dans le Coran, Dieu dit : « (Ô Mohammed), parle d’Abraham, dans le Livre ; c’était un véridique et un prophète. » Coran 19:41 . «Et mentionne Ismaël, dans le Livre. Il était certes fidèle à ses promesses ; et c’était un messager (de Dieu) et un prophète. »( Coran 19:54) .

«Et mentionne Idris, dans le Livre. C’était un véridique et un prophète». (Coran 19:56).

Le Coran fait également mention d’un homme incarcéré aux côtés du prophète Joseph (que la paix soit sur lui) et qui s’adressa à ce dernier en ces termes : «Ô toi, Joseph! Le véridique ! »

(Coran 12:46)

... et que Marie, mère de Jésus, fut également déclarée véridique par Dieu : « Le Messie, fils de Marie, n’était qu’un messager. Avant sa venue, des messagers (comme lui) sont passés. Sa mère était une femme véridique... » (Coran 5:75)

... et que des compagnons du prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui), les « croyants » mentionnés à maintes reprises dans le Coran, avaient eux aussi atteint la position élevée des véridiques : « Les (vrais) croyants sont seulement ceux qui croient en Dieu et en Son messager et qui, par la suite, ne sont plus jamais sujets au doute. Ils luttent en dépensant de leurs biens et en risquant leur vie pour la cause de Dieu ; tels sont les croyants vraiment sincères.» (Coran 49:15)

Ainsi, emprunter la voie de la vérité, c’est emprunter la voie des plus vertueux parmi la création de Dieu. Quant aux moyens d’acquérir cette noble vertu et de l’implanter dans nos vies quotidiennes, le dernier messager envoyé à l’humanité, le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui), nous a laissé de nombreux enseignements à cet égard, décrivant ce que requièrent l’honnêteté et le caractère véridique.

«Garantissez-moi six choses et je vous garantis le Paradis en retour : que vous disiez la vérité lorsque vous parlez, que vous remplissiez toutes vos promesses, que vous soyez à la hauteur de la confiance qu’on vous porte, que vous préserviez votre sexe [des relations illicites], que vous baissiez votre regard et que vous reteniez vos mains [de faire du tort aux autres]. » (Rapporté par Ubaadah, dans As-Sahihane).

Et Dieu a confirmé la véracité des paroles de Son messager dans le Coran : « Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, obéissants et obéissantes, ceux et celles qui sont véridiques, patients et patientes, ceux et celles qui sont humbles, ceux et celles qui pratiquent la charité, ceux et celles qui jeûnent, ceux et celles qui gardent leur chasteté, ceux et celles qui invoquent souvent Dieu, pour tous ceux-là et celles-là, Dieu a préparé un pardon et une récompense énorme». (Coran 33:35)

VERSET DU SAINT CORAN

«Allah connaît mieux vos ennemis. Et Allah suffit comme protecteur. Et Allah suffit comme secoureur.» (4:45)

HADITH

Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Le musulman est celui qui ne porte pas atteinte aux musulmans avec sa langue et sa main. Le croyant est celui auquel les gens font confiance à l’égard de leurs personnes et leurs biens. » Rapporté par Boukhâry et Mouslim.