Tizi Ouzou : 3.200 couffins alimentaires aux familles nécessiteuses

Trois mille deux cent couffins alimentaires ont été distribués hier aux familles nécessiteuses par l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou. Deuxième du genre depuis le début de ce mois sacré du ramadhan, l’opération a touché Ain Zaouia, Mechtras, Mkira, Ait Yahia Moussa, Bounouh, Assi Youcef, Boghni, Draa El Mizan, Frikat et Tizi ghenif. La cérémonie de remise de ces aides aux représentants des communes bénéficiaires s’est déroulée au niveau de la salle omnisport du stade 1er-Novembre en présence du président de l’APW, Youcef Aouchiche.

La distribution de kits alimentaires touchera l’ensemble des 67 communes de la wilaya, a rassuré, Youcef Aouchiche. Le PAPW a aussi instruit les président des assemblées communales d’impliquer les comités de villages et de quartiers ainsi que les représentants du mouvement associatif dans la répartition et la remise de ces aides aux familles nécessiteuses et impactées par le confinement sanitaire. Cette opération de solidarité se poursuivra jusqu’au milieu de la semaine prochaine, a-t-il par ailleurs indiqué. La première opération de remise des kits alimentaires au profit de cette frange de la société qui a eu lieu au courant de la première semaine du mois sacré a touché 3.600 familles notamment à Tigzirt, Azeffoun, Mizrana, Iflissen, Ait Chaffaa, Akerrou. Une autre opération de solidarité au profit des familles dans le besoin a été lancée le même jour par la JSK en collaboration avec le collectif SOS Kabylie.

En plus des communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, cette opération bénéficiera également aux familles nécessiteuses des communes des wilayas de Bouira, Béjaia, Boumerdès, Sétif et Bordj Bou-Arirredj.

Bel. Adrar