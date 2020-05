Illizi : télé-enseignement pour les autistes

Le Centre psychopédagogique pour enfants déficients mentaux d’Illizi vient de lancer une plate-forme numérique de télé-enseignement pour accompagner les enfants autistes durant le confinement instauré dans le cadre des mesures préventives contre le Covid-19, a-t-on appris mardi des responsables du Centre.

Lancée via la page Facebook, cette plate-forme de e-Learning prévoit la diffusion quotidienne d'activités psychopédagogues à travers l’exploitation de supports et méthodes simplifiées, adaptées aux capacités de cette frange de la société, a indiqué le président du service de psychopédagogie, Imad Guetrane.

Le programme virtuel repose également sur l’animation durant une heure par jour, à travers une fenêtre interactive, de vidéos pédagogiques riches en conseils et consultations psychologiques liés aux modalités de traitement des enfants lors de la période de confinement, ainsi qu’aux consignes à suivre pour atténuer les effets psychologiques induits par cette conjoncture exceptionnelle, a expliqué le même responsable.

Lancés au titre de la relance à distance des activités du centre, les cours et activités dispensés virtuellement visent le développement des capacités et aptitudes sociales et de communication susceptibles de contribuer à atténuer les cas des autistes et améliorer leur santé mentale, a révélé M. Guetrane.

Selon le même responsable, ce mode d’enseignement et de formation à distance a pour objectif d’accompagner et de soutenir les personnes aux besoins spécifiques et leur permettre de s’adapter aux effets de cette conjoncture exceptionnelle.

Le Centre psychopédagogique pour enfants déficients mentaux d’Illizi accueille 45 enfants, dont des autistes.