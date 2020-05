Don de Sang et pandémie : Au compte-gouttes

Depuis l’apparition du Covid-19 en Algérie et les mesures de lutte interdisant les regroupements et coïncidant avec le mois de Ramadhan, les hôpitaux et le Centre national de transfusion sanguine font face à une pénurie de sang.

Cette situation est due à la baisse de la fréquentation du centre par les donneurs effrayés par la pandémie, et ce malgré les mesures sanitaires prises par ces établissements. Pour combler les besoins en cette période un groupe de jeunes volontaires, en collaboration avec le laboratoire Merinal s’est engagé sous l’intitulé «Solidarité et aides aux hôpitaux» à mener une campagne de mobilisation pour le don de sang au niveau d’Alger. Cette action de sensibilisation se fixe l’objectif d’expliquer aux gens que malgré le confinement, le don de sang doit se poursuivre pour sauver des vies. «Cette opération aura lieu à l’hôpital après l’iftar, notre équipe se chargera de toutes les mesures nécessaires pour mener à bien l’opération et assurer le transport des donneurs (aller et retour). Il y aura également des permis de transport vert de l’hôpital après le couvre-feu et une collation après le don pour chaque donneur», explique Yacine, membre de ce groupe de jeunes bénévoles, soulignant que pour garantir le bon déroulement de cette opération un formulaire en ligne a été mis à la disposition des citoyen sur le site https/docs.google.com/forms/d/e/, pour s’enregistrer et faciliter du coup le travail du groupe en ce qui concerne le transport et l’autorisation de sortie.

Cette activité se tient dans le respect strict de toutes les mesures sanitaires édictées par les autorités, lavage des mains à l’entrée du centre, gel hydro-alcoolisé à l’intérieur, port du masque obligatoire, respect de la distanciation et des règles d’hygiène pour le prélèvement et utilisation des gants jetables, ainsi que toutes les mesures d’accompagnement nécessaires.

Les réseaux sociaux ont été utilisés pour toucher le maximum de personnes et les sensibiliser sur l’importance du don du sang, surtout en cette période. «Dans ces circonstances particulières en raison de la pandémie, il y a des patients dont la vie est menacée, beaucoup de jeunes enfants, et le manque de donateurs a provoqué de graves pénuries des réserves de sang dans les hôpitaux, précise un bénévole ; c’est pourquoi nos frères lancent cet appel pour participer à cette initiative solidaire et humanitaire. Il est donc important en cette période que la population se mobilise afin de palier aux besoins des malades en sang».

Un peu de sang

peut sauver une vie

Le don de sang, action hautement charitable qui permet de sauver des vies humaines, se multiplie de plus en plus, à l’instar de toutes les actions solidaires pour lesquelles les Algériens et tous les musulmans doivent se mobiliser, notamment en ce mois sacré. Les citoyens doivent continuer à donner leur sang, malgré l’épidémie de coronavirus et le confinement quasi généralisé, pour «répondre aux besoins des patients pour lesquels les transfusions sont vitales».

Le coronavirus ne se transmet pas par le sang, c’est un virus respiratoire qui n’est pas présent dans le sang, sauf en cas de symptômes très sévères de la maladie. Il n’y a donc «aucun risque transfusionnel, c’est scientifiquement prouvé», insiste un médecin, membre de ce groupe bénévole, rassurant les citoyens sur le fait que «tout le monde peut venir donner son sang, excepté les gens qui présentent des symptômes grippaux afin d’éviter toute transmission».

Il a ainsi indiqué que toute personne (homme ou femme) âgée de 18 à 60 ans, peut faire don de son sang, après approbation d’un médecin, précisant que l’homme est éligible à donner du sang jusqu’à 4 fois par an, alors que la femme 3 fois.

Les avantages de cette action

pour la santé

Les bienfaits du don de sang sont multiples : il permet d’améliorer la circulation sanguine, baisser le taux de ferritine dans le sang, réduire les risques de maladies cardiaques et de blocage des artères, traiter les saignements, en particulier les saignements du nez, traiter les migraines et soulager la douleur, régénérer la moelle osseuse permettant de transporter plus d’oxygène vers les principaux organes, notamment le cerveau qui contribue à l’amélioration de la concentration, l’activité et la vitalité.



Kafia Ait Allouache