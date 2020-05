Débit internet et prestations téléphoniques : Réunion sectorielle tripartite

Une réunion sectorielle tripartite de coordination et de concertation a été tenue, jeudi à Alger, sous la supervision du ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, pour améliorer le débit internet et la qualité des prestations de la téléphonie fixe et portable.

Tenue à huis clos en présence des ministres de l’Énergie et des Ressources en eau, respectivement Mohamed Arkab et Arezki Berraki, la réunion a eu pour ordre du jour l'examen des moyens à même d'«améliorer le débit internet, le réseau téléphonique, outre le service public dans les grandes zones et les zones d’ombres, à la faveur d’une coordination intersectorielle», selon M. Boumzar.

Cette rencontre a également pour objectif de «valoriser les investissements importants dans l’infrastructure, exploiter les fibres optiques destinés au secteur de l’Énergie et les transferts d’eau pour garantir un haut débit avec une bonne qualité internet, améliorer la couverture du réseau téléphonique et garantir une efficience économique».

Pour leur part, les ministres de l’Énergie et des Ressources en eau ont exprimé leur disponibilité à travailler ensemble pour exploiter l’infrastructure et les équipements disponibles conjointement entre les trois secteurs, de manière à optimiser les prestations internet et le réseau téléphonique.