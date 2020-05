SEAAL : Réduction du nombre d’agences ouvertes

La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a annoncé, jeudi, la réduction du nombre de ses agences ouvertes à 25 sur un total de 40 agences, et ce en raison de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). «Soucieuse d'assurer la continuité du service, la SEAAL a maintenu ouvertes un total de 25 agences, dont 15 à Alger et 10 à Tipasa, et ce dans le but d'enrayer la propagation du Covid-19 et protéger ses clients et ses fonctionnaires», a précisé la SEAAL, dans un article publié sur sa page Facebook.

Il s'agit, dans la wilaya d'Alger, des agences de Bir Mourad Raïs, Chéraga, Aïn Naâdja, Baraki, Appreval (Kouba), Sebala, Bologhine, Sidi Abdellah, Bouzaréah, Zéralda, Dar El-Beida, Rouiba, Ruisseau et Bordj El-Kiffan, outre les agences de Damous, Gouraya, Cherchel, Sidi Amar, Menaceur, Hadjout, Tipasa, Bousmail, Fouka et Koléa.

La SEAAL a appelé, dans ce sens, ses clients à régler leurs factures dans les délais afin de leur garantir la poursuite des services publics d'eau et d'assainissement et d'éviter l'accumulation des dettes.

La Société a rappelé à ses clients que plusieurs modalités de paiement ont été mises à leur disposition. Outre la possibilité de paiement au niveau de chaque agence, la SEAAL met en place plusieurs moyens de paiement numérique.