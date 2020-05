Vente des Sachets de lait subventionné : Giplait rassure

La mise en place des unités de vente de lait et dérivés, opérée début 2020 par le groupe Giplait, à travers différentes communes, a permis la maîtrise de la distribution du lait subventionné et des produits dérivés à des prix raisonnables, a indiqué, jeudi, le président-directeur général de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL), Khaled Soualmia.

«Les pouvoirs publics ont approvisionné, avant le mois de Ramadhan, en quantités doubles de poudre de lait les laiteries, afin d'assurer la disponibilité de ce produit vendu à 25 DA», a précisé M. Soualmia, en marge de l'inauguration d'un point de vente à la cité 5-Juillet de Bab Ezzouar par le complexe laitier d'Alger (Colaital), filiale de Giplait.

Le PDG a, toutefois, condamné les dépassements commis au quotidien par des distributeurs et des vendeurs qui utilisent les sachets de lait à d'autres fins.

À ce propos, il a déclaré que «le contrôle permanent du circuit du sachet de lait nous a permis de constater que certains distributeurs et commerçants procédaient à la transformation du lait en l'ben pour un gain rapide vu la forte demande de cette boisson pendant Ramadhan».

Selon M. Soualmia, des cessations d'activités sont enregistrées au quotidien à l'encontre de certains distributeurs avant leur traduction devant la justice.

Plus explicite, le PDG a précisé que les clauses du contrat liant l'Onil aux laiteries astreignent l'Office à procéder, en collaboration avec les services locaux des ministères du Commerce et de l'Agriculture, au suivi du circuit du sachet de lait subventionnée sur le terrain.

Pour sa part, le directeur général du complexe laitier d’Alger Colaital, qui relève du groupe Lait Giplait, Mohamed Miraoui, a déclaré que pour ce qui est du contrôle de la distribution de lait au niveau des quartiers de la capitale, le ministère de tutelle a procédé à l’installation d’une commission mixte composée d’agents relevant de l’Office national interprofessionnel du lait et de produits laitiers (ONIL), d’agents relevant du ministère du Commerce et d’autres agents relevant des services agricoles de la wilaya d’Alger, avec pour missions, le contrôle de la traçabilité du lait subventionné.

Il a fait savoir, à ce sujet, qu’il a été procédé, dans le cadre de l’activité de cette commission, à l’arrestation de quelques distributeurs de lait en flagrant délit de détournement de cette denrée vers d’autres destinations, pour d’exploiter le lait subventionné dans la production d’autres dérivés de lait (fromageries, yaourt, etc.).

Estimant que les points de vente de lait subventionné créés visaient à «assurer cette denrée pour les citoyens, à un prix réglementé, tout en évitant la pénurie», M. Miraoui a salué les efforts des pouvoirs publics, notamment l’ONIL, la Direction des services agricoles (DSA), le groupe Giplait, qui assurent le contrôle et le suivi quotidien de l’opération de distribution du lait subventionné. Indiquant que l’unité Colaital, sise à Birkhadem (Alger), produit quelque 600.000 litres par jour de lait subventionné, M. Miraoui assure que le complexe ne se heurte à aucun problème en matière d’approvisionnement en la matière première (poudre de lait), ajoutant qu’en plus du lait subventionné, le groupe commercialise des dérivés de lait à des prix raisonnables.