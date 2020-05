Solidarité nationale : Œuvrer à l'intégration sociale des sans-abris

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a affirmé mardi dernier, à Alger, que son département œuvre à l'intégration sociale des sans-abris se trouvant au niveau des centres d'hébergement relevant du secteur. Dans une déclaration à la presse, lors d’une visite au centre d'hébergement d'urgence de Dely Ibrahim, la ministre a fait savoir que le secteur «veille à offrir les prestations indispensables au niveau de ce centre en sus du suivi médical et psychiatrique à travers la mobilisation de tous les moyens matériels et humains afin d'assurer l'intégration sociale de cette catégorie».

Au centre d'hébergement où elle s'est enquit des conditions d'hébergement durant le mois de Ramadhan, Mme Krikou a mis en avant l’attachement au respect des mesures préventives au sein des centres relevant du secteur, dont les foyers pour personnes âgées (FPA), les centres d'enfance et Diar-Errahma, à travers notamment l'organisation de campagnes de désinfection.

La ministre a visité également la Cantine centrale Ferhat-Saliha sise à Sidi M'hamed relevant de l'entreprise Brisco (wilaya d'Alger), où elle s'est enquit de la préparation des repas destinés aux centres pour les sans-abris à Alger.

Mme Krikou a fait état, dans ce

sens, de 15.000 repas distribués

depuis le début du confinement

aux sans-abris à Alger, saluant le rôle de la société civile dans l'accompagnement

des catégories vulnérables et des sans-abris.

Le secteur de la Solidarité nationale, a-t-elle ajouté, soutient les efforts des associations activant dans le domaine de la prise en charge des personnes vulnérables, soulignant que la prise en charge de ces catégories relève de la responsabilité de tout un chacun.

A cette occasion, la ministre a appelé les associations et les citoyens à signaler les personnes sans-abris dans le but de les prendre en charge notamment en ces circonstances exceptionnelles que traverse le pays en raison de la pandémie Covid-19.