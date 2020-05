Avant-projet d’amendement de la Constitution : La première mouture distribuée aujourd’hui

Le Président, Abdelmadjid Tebboune, a mis en exergue, vendredi dernier, «l’impératif de passer à la vitesse supérieure dans le changement politique en vue de parvenir à des institutions fortes et nouvelles de l’Etat algérien».

Dans ce cadre, la première mouture du projet d’amendement de la Constitution sera distribuée aujourd’hui, au plus tard en début de semaine, a indiqué, hier, Mohamed Laagab, chargé de mission à la présidence de la République. Le chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Laagab, dans une déclaration à El Moudjahid, a souligné que «la mouture sera distribuée aux partis politiques, aux associations de la société civile, aux syndicats, aux personnalités politiques et nationales , aux enseignants universitaires et aux médias». Il a estimé que le confinement sanitaire permettra d’assurer un large et riche débat pour aboutir à une Constitution consensuelle qui consolidera les libertés, la justice sociale et préservera l’unité nationale conformément aux engagements du président de la République.

Lors de son entrevue avec les responsables de médias nationaux, le chef de l’Etat a annoncé avoir donné des instructions pour entamer l’impression de la mouture de la révision de la Constitution. Cette démarche, a-t-il expliqué, vise à «éviter la perte de temps même en cas de prolongement du confinement imposé la propagation du Covid-19». Le 24 mars dernier, le Président Tebboune a reçu le président du Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution, le professeur Ahmed Laraba, qui lui a remis la mouture de l'avant-projet sur les amendements proposés par le Comité. « Vu la conjoncture que vit le pays, en raison de la pandémie du Coronavirus, la distribution de ce document a été reportée jusqu'à l'amélioration de la situation» avait indiqué la présidence de la république. A l'issue des débats la mouture sera soumise de nouveau au Comité des experts, lequel apportera les amendements et les modifications proposés avant de soumettre le texte au Parlement puis à un référendum populaire. Toutefois, les délais seront fixés plus tard, selon l’évolution de la situation sanitaire. Le Comité d'experts a été installé le 8 janvier 2020 et réparti en sept groupes de travail, conformément aux sept axes contenus dans la lettre de mission adressée par le chef de l'Etat au Comité.

Le Chef de l'Etat avait tracé dans cette lettre adressée au président de la commission, sept axes de propositions et recommandations autour desquels le Comité doit mener sa réflexion. Elles consistent essentiellement en le renforcement des droits et libertés des citoyens, la moralisation de la vie publique, la lutte contre la corruption, la consolidation de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, le renforcement du pouvoir de contrôle du Parlement, la consolidation de l'indépendance du pouvoir judiciaire, la consolidation de l'égalité des citoyens devant la loi et la consécration constitutionnelle des mécanismes d'organisation des élections.

Neila Benrahal