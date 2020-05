Jijel : Un élément de soutien aux groupes terroristes appréhendé

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a appréhendé, le 5 mai 2020, un (1) élément de soutien aux groupes terroristes à Jijel en 5e Région militaire», a indiqué hier le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays, des Garde-frontières ont arrêté, lors de patrouilles de recherche et de reconnaissance menées près des frontières à Tlemcen en 2e Région militaire, neuf narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s'élevant à 3 quintaux et 30,45 kg, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, dans la même région, un narcotrafiquant à bord d'un véhicule touristique chargé de cinq kg de la même substance», ajoute le communiqué.

Dans le même contexte, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a appréhendé, à Bechar en 3e Région militaire, «cinq narcotrafiquants et saisi 33,5 kg de kif traité et 2 véhicules touristiques, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 10,5 kg de kif traité détenus par 3 narcotrafiquants qui étaient à bord de 2 véhicules touristiques à Aïn Defla en 1ère Région militaire», conclut le MDN.