Troisième jour de la visite du Général Major Saïd Chanegriha en 3e Région Militaire à Béchar : poursuivre les efforts laborieux et loyaux

Lors du troisième jour de sa visite en 3e Région militaire, le général major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, a présidé une réunion de travail, au niveau du siège du Commandement régional et a inspecté les unités de la 40e Division d’Infanterie mécanisée.

Avant cela, le général major avait effectué, la veille, en compagnie du général major Mustapha Smaali, commandant de la 3e Région militaire, une visite au Secteur opérationnel Centre Bordj Akid-Lotfi. Après la cérémonie d'accueil, le général major a suivi un exposé exhaustif présenté par le commandant du Secteur, suite auquel il a prononcé une allocution d'orientation devant les cadres et les personnels dudit Secteur, soulignant que parmi les objectifs qu'il veille personnellement à atteindre, la nécessité de contribuer avec efficience à l’augmentation constante des niveaux de préparation au combat, à l'amélioration en permanence des connaissances et des performances des cadres et des personnels, ainsi qu'œuvrer sans répit et avec dévouement absolu pour préserver cet acquis de valeur, à savoir la disponibilité permanente du corps de bataille de l'Armée nationale populaire.



Il a également inspecté quelques unités du Secteur



Quant à la matinée d'hier et à l'entrée du siège du Commandement de la Région, le général major a observé un moment de recueillement sur l’âme du valeureux Chahid «Mustapha Ben BOULAÏD», dont le siège du Commandement de la Région porte le nom, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celles de tous nos vaillants Chouhada. Le général major a présidé, ensuite, une séance de travail regroupant le Commandement, les états-majors de la Région, les commandants d'unités et les responsables des différents services de sécurité, où il a suivi un exposé exhaustif sur la situation générale dans la Région, présenté par le commandant de la Région, avant de prononcer, au niveau de la 40° Division d’Infanterie mécanisée, une allocution d'orientation devant les cadres et les personnels de la Division, suivie par l'ensemble des personnels du Secteur opérationnel Nord, à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance vitale que revêt cette Région Militaire, et sur le rôle efficace que jouent ses unités implantées le long de la bande frontalière du territoire de compétence, dans la sécurisation du pays contre tous les fléaux et les menaces:

«Il m'est également très agréable, à l'occasion du mois sacré du Ramadan, de vous présenter, et à travers vous, à l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire, mes meilleurs et sincères vœux, priant Allah le Tout-Puissant de nous permettre, et à tout notre peuple, de revivre ces moments de solennité religieuse dans la santé et la sérénité.

Nous nous retrouvons aujourd'hui à la veille de la commémoration des massacres du 8 Mai 1945, cette mémoire qui demeurera gravée dans les esprits des générations qui se souviendront éternellement des massacres les plus cruels commis contre l'humanité durant le 20e siècle. C'était l'une des stations phares de l'histoire de l'Algérie et une leçon bien retenue par le peuple algérien pour déclarer le combat armé afin de recouvrer sa liberté et son indépendance. Qu'Allah le Tout-Puissant ait pitié des âmes des Chouhada des résistances, de celles des Chouhada de notre Glorieuse Révolution et de celles des Martyrs du devoir national. Que la dignité et la souveraineté de notre pays soient préservées avec Sa bonne volonté. Comme je voudrais saisir cette occasion pour insister sur la nécessité d'être conscient que la réussite des missions est directement, voire impérativement liée au respect strict et continu de toutes les instructions, les orientations et les notes que j'émets successivement, en marche avec les exigences des caractéristiques et de la nature de la région. Ainsi, il vous est demandé, au niveau de la 40e Division d'Infanterie mécanisée, et à l'ensemble des unités de combat, exerçant au niveau de la 3e Région militaire, de poursuivre les efforts laborieux et loyaux, et je sais que vous en fournissez en permanence, et avec grande conscience des dimensions des missions constitutionnelles assignées à l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale.»

------------------------------

Erratum

Une malencontreuse erreur s’est glissée en page une de notre édition du 5 mai 2020. Dans l’information relative à l’activité du général major Saïd Chanegriha, il fallait lire visite en 3e RM au lieu de 2e RM.