Conditions de détention des personnes placées en garde à vue : Le CNDH appelle à la préservation du droit à la vie

«L'Etat ne lésine pas sur les moyens pour protéger ses citoyens, et dans le contexte de cette crise, personne ne sera abandonné», a déclaré hier, le président du Conseil national des droits de l'homme, Bouzid Lazhari, qui a effectué hier une visite aux commissariats de Bab El Oued et El Harrach pour prendre connaissance des conditions de la garde à vue. Le président de CNDH a expliqué qu'à l'instar des autres pays, l'Algérie a pris, dans le contexte de cette crise sanitaire, «des mesures en vue de la protection de la santé publique».

Certains «peuvent entraver le respect des droits de l'homme, mais cela est justifié et normalisé par les effets de ce contexte difficile qui impose de réfléchir d'abord à la préservation du droit à la vie, un droit ultime qui transcende les autres droits» a-t-il expliqué. M. Lazhari a affirmé que tous les efforts sont coordonnés dans l'objectif de la consolidation de la nouvelle Algérie «dont les droits de l'homme qui seront l'un des piliers fondamentaux». Le CNDH, explique M. Lazhari vise à «ce que les individus intériorisent la philosophie des droits de l'homme afin que ces droits ne demeurent pas des slogans ou de devises pompeuses et creuses, incapables de refléter la réalité, mais une pratique, un principe et une éducation». M. Lazhari ajoute : «Les hautes autorités du pays parlent aujourd'hui le langage des droits de l'homme qui ne doit pas rester lettre morte ou de simples slogans vides de sens» et c'est là qu’intervient le CNDH pour assurer la mission de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme. Le président de la CNDH a rappelé que «l'Algérie respecte ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale en faisant respecter les conventions et les chartes certifiés» mais avant tout «les principes inscrits dans la Déclaration du 1er Novembre, pour la construction de l'Algérie à laquelle aspirent les jeunes du hirak du 22 février». A ceux qui portent des accusations à l'Algérie, il indique : «Nous les invitons si leurs accusations sont fondées de s'adresser aux institutions mises en place par l'Etat et non de courir à l'étranger, au Parlement européen ou d'autres organisations internationales.»

Il ajoute : «Ceux qui continuent de formuler des accusations sans fondement contre l'Algérie n'ont produit absolument aucune preuve à l'appui de leurs allégations.» S'agissant du rôle de la CNDH, il a rappelé qu'il examine toutes les plaintes et enquête sur des affaires constituées avec des preuves irréfutables et convaincantes et non pas sur des déclarations exploitées médiatiquement pour faire de la politique politicienne. M. Lazhari invite tous les citoyens ayant constaté une violation des droits de l'homme de se rapprocher de la CNDH et d'autres organismes d'Etat. A propos du Coronavirus, il affirme : «Nous allons vaincre cette épidémie uniquement si les citoyens respectent strictement les instructions et les recommandations des autorités sanitaires.» Le président du CNDH a entamé sa visite au commissariat de police à Bab El Oued, où il a pu constater les conditions de prise en charge sanitaire des personnes placées en garde à vue. Sur le mur de la salle de détention, est affiché le texte de la Déclaration mondiale des droits de l'homme. «Nous procédons quotidiennement à la désinfection des salles et nous fournissons aux personnes les moyens nécessaires de se protéger lors de la garde à vue ainsi que l'accès aux services de santé sans discrimination aucune», explique le commissaire Yahia Idriss, chef de la Brigade mobile de la police judiciaire. «La police veille à ce que les personnes en garde à vue soient traitées dans le respect de la dignité humaine», indique, en outre, M. Lazhari qui explique que le CNDH travaille en collaboration étroite avec la police «pour la formation et l'appropriation de la culture des droits de l'homme». A El Harrach, M. Lazhari est reçu par le commissaire divisionnaire Youcef Adman, chef de la Sûreté de la daïra qui explique «que les droits de toutes les personnes sont respectées». Le commissaire divisionnaire insiste sur le bon usage du vocabulaire «Nous respectons les règlements en vigueur en nous traitons les personnes en garde à vue de manière décente, humaine et juste», dit-il. M. Lazhari souligne que «le plus important est le respect de la dignité de ces personnes, et le respect des procédures».

