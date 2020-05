Recherche : un anticorps capable de neutraliser l’infection identifié

Une équipe de scientifiques de l’Université d’Utrecht, du centre médical Erasme de Rotterdam, et l’entreprise pharmaceutique Harbour BioMed viennent d’identifier un anticorps monoclonal humain qui empêcherait le virus SARS-CoV-2 d’infecter de nouvelles cellules. Cette étude a été effectuée sur des espèces animales en laboratoire. Mais l’anticorps serait prêt pour une utilisation sur l’homme.»Cette recherche s’appuie sur les travaux que nos groupes ont effectués dans le passé sur les anticorps ciblant le SARS-CoV qui sont apparus en 2002/2003. En utilisant cette collection d’anticorps contre le SARS-CoV, nous avons identifié un anticorps qui neutralise également l’infection du SARS-CoV-2 dans les cellules cultivées», a indiqué Berend-Jan Bosch, professeur agrégé, directeur de recherche à l’Université d’Utrecht et co-auteur principal de l’étude. Cet anticorps a le potentiel de modifier le cours de l’infection chez l’hôte infecté et de favoriser l’élimination du virus ou de protéger un individu non infecté qui est exposé au virus. Une découverte importante qui pourrait non seulement servir dans la lutte contre le Covid-19, mais aussi prémunir de toutes les maladies liées aux coronavirus. Néanmoins, «beaucoup de travail est nécessaire pour évaluer si cet anticorps peut protéger ou réduire la gravité de la maladie chez l’homme», explique Docteur Jingsong Wang, fondateur et PDG de Harbour BioMed.