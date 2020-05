Traitement : 47 anciens médicaments testés sur des singes verts

Aux quatre coins du monde, des millions de chercheurs sont en quête d’un traitement ou d’un vaccin contre le Covid-19. Mais, pour soigner les personnes infectées et limiter la propagation du virus, encore faut-il en connaître les mécanismes d’infection. C’est dans cette optique, qu’une équipe de scientifiques de l’Université de San Diego a commencé à développer, il y a deux mois, une cartographie des interactions du virus avec les protéines cellulaires humaines. Grâce à cette exploration, les chercheurs ont identifié 47 médicaments existants. Ces traitements antiviraux ont été envoyés à l’institut Pasteur à Paris et au mont Sinaï à New York et ont été testés sur des singes verts d’Afrique, qui répondent aux médicaments de manière comparable aux cellules humaines. Grâce à leurs études, les scientifiques ont identifié deux groupes de médicaments qui affectent le virus, de deux manières différentes. Pour comprendre comment ces traitements agissent, il est important de saisir le mécanisme de propagation. Les chercheurs ont ainsi trouvé que les composés d’une partie de ces médicaments perturbaient la traduction du virus. Les autres médicaments agiraient, quant à eux, sur les récepteurs responsables de l’infection des cellules. Ils ont ainsi identifié sept médicaments ou molécules qui interagissent avec ces récepteurs. La prochaine étape consiste à tester ces médicaments sur des humains. «Nous avons déjà commencé ce processus et, grâce à ces essais, les chercheurs examineront des facteurs importants tels que le dosage, la toxicité et les interactions bénéfiques ou néfastes potentielles dans le cadre de COVID-19», annonce un membre de l’équipe.