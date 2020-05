Distribution de logements : Coup d’envoi à partir de Blida après le déconfinement

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a indiqué mardi dernier que l'opération de distribution des logements après le déconfinement se fera à partir de Blida «en reconnaissance» de tout ce qu’elle a subi durant la crise sanitaire du Covid-19.

«Nous avons pensé à procéder, après la fin de la crise sanitaire, à la première distribution de logements dans la wilaya de Blida en guise de reconnaissance par l'Algérie, peuple et gouvernement, du courage des Blidéens et des efforts fournis par les responsables de cette ville», a déclaré M. Nasri à la presse, en marge d'une visite d'inspection dans cette wilaya. «Nous espérons voir la fin de cette pandémie pour partager la joie des Blidéens qui attendent leurs logements avec impatience», a indiqué le ministre. Faisant état de l'existence d'un foncier dans la wilaya de Blida suffisant pour la réalisation de 8.000 unités dans le futur, le ministre a tenu à féliciter le wali et son équipe qui ont pu dégager cette superficie, sachant la rareté du foncier à Blida».

«Le manque de foncier se pose dans de nombreuse wilayas, d'autant que nous ne permettons pas de construction sur les terres agricoles», a souligné M. Nasri, précisant que «c'est la raison pour laquelle nous cherchons des superficies loin des terres agricoles et la wilaya de Blida a réussi à dégager une assiette pour la réalisation de 8.000 nouveaux logements».

Le ministre a fait état de l’existence d’une autre proposition relative à «la modification de certains plans urbains, notamment celui d’El Affroun (ouest), après qu’un dysfonctionnement ait été relevé par l’équipe technique de la wilaya». «Nous prendrons en compte cette proposition qui nous permettra de trouver un nouveau foncier pour construire, à l’avenir, des programmes de logements supplémentaires à Blida», a-t-il assuré.

Concernant le problème des réseaux électricité, gaz et autres dont pâtissaient certains programmes de logement en cours de réalisation dans la ville nouvelle de Bouinan, notamment le projet de réalisation de 4.500 logements, M. Nasri a indiqué : «Nous avons pris acte des préoccupations des citoyens et avons trouvé avec le ministre de l’Energie la solution et nous sommes venus, aujourd’hui, pour arrêter une date pour la réception des projets, avec réalisation de tous les réseaux, laquelle sera en septembre prochain».