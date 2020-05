Abdelhafid Milat, président du CNES : «Le téléenseignement a donné de bons résultats»

Entretien réalisé par : Salima Ettouahria

Le président du Conseil national des enseignants du supérieur, Abdelhafid Milat, estime que la reprise des cours est possible dès la fin du confinement et écarte de ce fait toute éventualité d’année blanche, et ce grâce à la plateforme d’enseignement à distance qui a permis aux étudiants d’avancer dans les cours du deuxième semestre.



El Moudjahid : L’université a réactivé la plateforme d’enseignement à distance; quelle évaluation faites-vous de ce mode de formation ?

Abdelhafid Milat : L’enseignement en ligne n’est pas une nouveauté dans les universités algériennes. Il existait depuis quelques années déjà, mais il n’était pas bien exploité, ce qui a fait qu’aujourd’hui, nous enregistrons un grand retard en la matière. Et c’est justement la raison pour laquelle nous avons rencontré des difficultés dans son application, en cette période de crise sanitaire engendrée par la propagation de la pandémie de coronavirus, que ce soit pour les étudiants qui n’ont jamais eu recours à cette plateforme par le passé ou pour les enseignants qui manquent de formation.

Aussi, l’application de cette plateforme en ligne est basée sur une seule méthode qui consiste à introduire les cours en ligne, pour que les étudiants puissent les consulter et les récupérer par la suite, sans aucune interactivité. Donc, le problème que pose cette méthode est l’absence de communication et de contact entre les enseignants et leurs étudiants. Cependant, on ne peut pas dire que l’enseignement à distance a échoué puisque d’importants résultats ont été réalisés suite à son application, d’autant plus qu’il a permis aux étudiants d’avoir accès aux cours. Ainsi, en cas de reprise des cours après le confinement, les étudiants qui ont déjà suivi les cours peuvent finir le deuxième semestre en deux ou trois semaines au lieu de dix semaines.

Nous souhaitons qu’à l’avenir, un intérêt particulier soit accordé au développement du e-learning en Algérie, comme cela se fait dans d’autres pays. Et je ne parle pas des pays européens ou des pays développés, mais des pays arabes comme l’Arabie saoudite qui n’a eu aucune difficulté suite à la propagation du coronavirus, puisque le e-learning était appliqué depuis plusieurs années déjà. C’est une leçon pour nous pour développer cette méthode d’enseignement en intégrant deux ou trois modules parmi les 11 modules enseignés.



Le prolongement des mesures de confinement et des vacances a perturbé les étudiants qui craignent une année blanche...

Tout d’abord, je tiens à rassurer tous les étudiants qu’il n’y aura pas d’année blanche. Une année blanche est synonyme de catastrophe pour l’Université algérienne et tout le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de manière générale. Pourquoi je dis qu’il n’y aura pas d’année blanche ? D’abord, parce que le premier semestre est totalement achevé au niveau de toute les universités. Ensuite, pour ce qui est du deuxième semestre, la plupart des universités ont déjà dispensé des cours pendant trois à quatre semaines, soit la moitié du semestre qui s’étale habituellement sur dix semaines. Donc la moitié du semestre est déjà achevé grâce aux cours dispensés dans le cadre de l’enseignement à distance. Reste désormais cinq semaines qu’on pourrait réduire à deux semaines puisque l’étudiant dispose déjà de la matière première des cours. Ce qui facilitera le travail des enseignants qui n’auront qu’à expliquer les cours aux étudiants qui désirent avoir plus de détails et des explications sur les points qu’ils n’auraient pas compris sur la plateforme des cours.



Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a entamé des consultations pour débattre l’après-coronavirus et les scenarios envisageables pour sauver l’année universitaire. Peut-on envisager une reprise des cours après le 14 mai ?

Oui, effectivement, l’ouverture des universités et la reprise des cours sont tout à fait possibles dès la fin du confinement, le 15 mai prochain, à moins que le gouvernement décide de le proroger. En effet, nous avons, au niveau du CNES, envisagé trois scénarios possibles dont le plus probable est celui d’une reprise des cours dès la mi-mai. Le retour des étudiants sera progressif tout en respectant bien entendu les mesures de prévention et de distanciation sociale. Si la crise du coronavirus est maîtrisée d’ici le mois de mai, aucun problème ne se posera pour l’année universitaire. D’autant qu’on a enregistré un taux d’avancement des cours satisfaisant durant cette année universitaire qui a été épargnée par les grèves. Nous pourrions donc assurer deux ou trois semaines de cours supplémentaires jusqu’en juin et passer les examens le plus normalement. La deuxième hypothèse que nous envisageons suppose une poursuite de la pandémie au-delà du mois de mai, jusqu’à juin ou juillet. Dans ce cas, nous irons vers le plan B qui consiste en une reprise des cours au courant du mois de septembre.

Car il sera impossible pour les étudiants de l’intérieur et du Sud du pays de reprendre les cours en été. Quant au troisième scénario, qui est à mon humble avis très improbable, est relatif à une poursuite de la pandémie au-delà de la saison estivale, cela reste un scénario improbable mais il faut y penser et faire des propositions même si cette hypothèse est quasiment écartée. En tout état de cause, nous estimons que la reprise des cours doit être progressive, tout en garantissant toutes les mesures de sécurité : passages de désinfection, appareils pour le contrôle de la température et la distanciation sociale. Nous avons 1,7 million d’étudiants dans nos campus. On ne peut raisonnablement pas demander à tous ces étudiants de venir en même temps.

La reprise doit concerner en premier lieu les étudiants de la 3e année licence (LMD) et la 2e année master. Les autres spécialités devront reprendre progressivement afin d’éviter la concentration des étudiants. Cette méthode a été adoptée par des pays avancés comme l’Allemagne. Nous suggérons que les cours se tiennent au sein des amphithéâtres, en procédant par petits groupes et tout en garantissant la distanciation sociale. Cette mesure doit être également accompagnée d’une réduction du volume horaire des cours dispensés.

